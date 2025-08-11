Šaleški taborniki 'gredo po svoje': zbiralna akcija za nakup stalnega tabora

"Za mostom levo, po cesti z nešteto luknjami do pravljice. Taborniki ji rečemo Ribno ... In na tej magični jasi lahko vsak spozna, kaj pomeni biti tabornik," tako Šaleška zveza tabornikov (ŠZT) na svoji spletni strani opisuje taborni prostor v vasi Ribno, ki je le pet kilometrov oddaljena od Bleda. Na tej lokaciji, ki je znana kot Kajuhov tabor, šaleški taborniki taborijo že skoraj 60 let. A zemljišče najemajo, najemna pogodba za obstoječi prostor pa se izteče prihodnje leto.

"Ker gre za prostor z bogato zgodovino in izjemnim pomenom za lokalno in širšo taborniško skupnost, je želja Šaleške zveze tabornikov, da obstoječi prostor odkupi. Če to ne bi bilo mogoče, bo zveza iskala alternativno lokacijo, kjer bi bilo mogoče vzpostaviti primerljiv, lasten taborni prostor," pravijo v ŠŽT.

Zato je ŠZT kot krovna organizacija šestih taborniških rodov iz Šaleške doline leta 2024 začela izvajati projekt Taborni prostor Šaleške zveze tabornikov, s katerim želijo zbrati sredstva za zagotovitev stalnega tabornega prostora. Lasten taborni prostor bi jim omogočal izvajanje taborniških programov tudi po letu 2026, ko se izteče najemna pogodba za obstoječi prostor. Projekt temelji na vrednotah prostovoljstva, solidarnosti in trajnostne naravnanosti. "Zveza se kot neprofitna organizacija financira izključno iz programskih sredstev, prostovoljnega dela in prispevkov članov, zato za uresničitev zastavljenega cilja potrebuje pomoč širše skupnosti," poudarjajo.