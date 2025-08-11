Šaleški taborniki 'gredo po svoje': zbiralna akcija za nakup stalnega tabora

- FOTO: Anja Slapničar
"Za mostom levo, po cesti z nešteto luknjami do pravljice. Taborniki ji rečemo Ribno ... In na tej magični jasi lahko vsak spozna, kaj pomeni biti tabornik," tako Šaleška zveza tabornikov (ŠZT) na svoji spletni strani opisuje taborni prostor v vasi Ribno, ki je le pet kilometrov oddaljena od Bleda. Na tej lokaciji, ki je znana kot Kajuhov tabor, šaleški taborniki taborijo že skoraj 60 let. A zemljišče najemajo, najemna pogodba za obstoječi prostor pa se izteče prihodnje leto.
"Ker gre za prostor z bogato zgodovino in izjemnim pomenom za lokalno in širšo taborniško skupnost, je želja Šaleške zveze tabornikov, da obstoječi prostor odkupi. Če to ne bi bilo mogoče, bo zveza iskala alternativno lokacijo, kjer bi bilo mogoče vzpostaviti primerljiv, lasten taborni prostor," pravijo v ŠŽT.
Zato je ŠZT kot krovna organizacija šestih taborniških rodov iz Šaleške doline leta 2024 začela izvajati projekt Taborni prostor Šaleške zveze tabornikov, s katerim želijo zbrati sredstva za zagotovitev stalnega tabornega prostora. Lasten taborni prostor bi jim omogočal izvajanje taborniških programov tudi po letu 2026, ko se izteče najemna pogodba za obstoječi prostor. Projekt temelji na vrednotah prostovoljstva, solidarnosti in trajnostne naravnanosti. "Zveza se kot neprofitna organizacija financira izključno iz programskih sredstev, prostovoljnega dela in prispevkov članov, zato za uresničitev zastavljenega cilja potrebuje pomoč širše skupnosti," poudarjajo.
Donacije je mogoče nakazati na transakcijski račun. Podatki za nakazilo:
TRR: SI56 6100 0002 9134 685
namen: Nakup tabornega prostora
referenca: SI00 2025
Fizične osebe lahko prispevajo tudi s SMS donacijo s sporočilom TABOR5 na 1919 (donacija 5 EUR).
Za večje donacije je mogoče podpisati donatorsko izjavo ali pogodbo.
Nakup zemljišča bi zvezi omogočil, da neodvisno in še z večjo vnemo nadaljuje z izvedbo taborov, pravijo. Taborjenje na enem prostoru ima seveda tako prednosti kot slabosti. "Edina slabost je ta, da taboriš vedno na istem prostoru, drugih krajev po Sloveniji pa ne spoznaš. Vendar pa prednosti odtehtajo. Taborni prostor z leti dodobra spoznaš, tako da točno veš, katere so njegove prednosti in pomanjkljivosti, veš tudi, kako lahko okolico izkoristiš za svoj program ne glede na vreme. Poleg tega se tabor nahaja na obronkih Jelovice ki daje neslutene možnosti za izvajanje programa preživljanja v naravi in daljših izletov. Na dlani imamo Pokljuko in celoten Triglavski narodni park," so zapisali.
Projekt nakupa stalnega tabornega prostora podpira tudi Mestna občina Velenje, ki je pozvala organizacije, podjetja in druge občine, da v skladu s svojimi zmožnostmi prispevajo za prihodnost taborništva v Šaleški dolini.
Šaleška zveza tabornikov deluje že od leta 1959, ustanovljena pa je bila z namenom, da razvija in podpira taborništvo v Šaleški dolini ter širše, nudi podporo in pomoč pri izvajanju taborjenj ter pomaga lokalnim taborniškim društvom. Njena vloga se je še okrepila leta 1967, ko so najeli stalni taborni prostor v Ribnem pri Bledu. "V skoraj šestih desetletjih je tabor Ribno postal prostor neprecenljivih izkušenj, povezanosti z naravo ter osebnostne rasti generacij mladih. Ustrezna infrastruktura in poznavanje okolice omogočata kakovostno in varno izvedbo programov, kar je še posebej pomembno v času vse pogostejših vremenskih ekstremov," pravijo v zvezi.
V Kajuhovem taboru v Ribnem je svoje zgodbe pisalo več generacij mladine, tam namreč vsako leto tabori približno 1250 mladih tabornikov.
