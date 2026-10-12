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Slovenija

Salmonela v paradižnikih: v Italiji več kot 100 okužb, pošiljka tudi v Slovenijo

Rim / Ljubljana, 12. 10. 2026 11.12 pred 1 uro 1 min branja 10

Avtor:
M.S.
Češnjev paradižnik

V Italiji so septembra iz prodaje odpoklicali češnjev paradižnik s Sicilije, saj so v pošiljki zaznali prisotnost salmonele. Ker je proizvajalec paradižnike izvozil, so italijanski organi o tem obvestili tudi Slovenijo in Hrvaško.

Italija je minuli petek prek evropskega sistema za hitro obveščanje o hrani in krmi (RASFF) opozorila Slovenijo in Hrvaško o prisotnosti salmonele v pošiljki češnjevega paradižnika.

Kot je navedeno na spletni strani, je proizvajalec med lastnim preverjanjem v pošiljki odkril serotipe bakterij Salmonella Typhimurium in Salmonella Strathcona.

V povezavi s kontaminiranimi paradižniki so italijanski organi obravnavali 132 okužb s salmonelo, od tega 117 v provinci Brescia in 15 v provinci Bergamo.

Italijansko ministrstvo za zdravje je serijo češnjevih paradižnikov odpoklicalo 23. septembra. Po njihovih podatkih gre za paradižnike podjetja G&V Ortaggi s sedežem v Geli na Siciliji.

Kot je poročal Brescia Today, obstaja sum, da je bil izvor salmonele v vodi za namakanje nasadov.

Z vprašanji smo se obrnili na slovensko Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

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češnjev paradižnik salmonela italija

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KOMENTARJI10

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jafalical
12. 10. 2026 12.12
Torej zdaj tudi na paradizniku, kot posledica nepravilnega shranjevanja, skladiscenja, pred tem zalivanja z "necisto vodo"kot samega transporta? V katerih trgovinah pri nas je ta paradiznik prispel na police in kako da ga že prej ne analizirajo ter preprecijo tezave, ki imajo lahko hude posledice, predvsem za starejse, kot otroke? Ali je to zdaj ze kar praksa, najprej ven na police, ko se pojavijo tezave, pregledeujejo in sele po stevilu okuzenih analizirajo?
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+1
1 0
mptour
12. 10. 2026 12.01
Dober tek betončkarji. Sam, da je cenej, kot domače.
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+0
2 2
Angelina145
12. 10. 2026 12.00
kako je lahko v paradižniku salmonela?
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+1
1 0
galyo77
12. 10. 2026 12.06
V pošiljki paradižnika, ne v paradižniku. Sledi so na paradižniku (na lupini)- posledica škropljenja z okuženo vodo....
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+1
1 0
Wolfman
12. 10. 2026 11.57
Ko nas že natehujejo s hrano, z vsem!
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+3
3 0
soseda
12. 10. 2026 11.44
Posledice suše
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+1
1 0
Razsuti Tovor
12. 10. 2026 11.39
Namakanje z odpadno vodo. Take produkte bi morali dokončno umakniti, ne samo začasno.
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+9
9 0
PomisliNaSonce
12. 10. 2026 12.09
V Mercatorju ga nimaji več na zalogi za kupt, zgleda je od tam :)
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+1
1 0
Zelena travica
12. 10. 2026 11.30
In kje ga prodajajo, to nam povejte?
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+12
12 0
zmerni pesimist
12. 10. 2026 11.26
Domače je domače tuje je pa poceni
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+5
6 1
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