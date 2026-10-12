Salmonela v paradižnikih: v Italiji več kot 100 okužb, pošiljka tudi v Slovenijo

Italija je minuli petek prek evropskega sistema za hitro obveščanje o hrani in krmi (RASFF) opozorila Slovenijo in Hrvaško o prisotnosti salmonele v pošiljki češnjevega paradižnika.

Kot je navedeno na spletni strani, je proizvajalec med lastnim preverjanjem v pošiljki odkril serotipe bakterij Salmonella Typhimurium in Salmonella Strathcona.

V povezavi s kontaminiranimi paradižniki so italijanski organi obravnavali 132 okužb s salmonelo, od tega 117 v provinci Brescia in 15 v provinci Bergamo.

Italijansko ministrstvo za zdravje je serijo češnjevih paradižnikov odpoklicalo 23. septembra. Po njihovih podatkih gre za paradižnike podjetja G&V Ortaggi s sedežem v Geli na Siciliji.

Kot je poročal Brescia Today, obstaja sum, da je bil izvor salmonele v vodi za namakanje nasadov.

Z vprašanji smo se obrnili na slovensko Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, njihove odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.