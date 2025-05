Salome prestala kirurški dvig obraza, o posegu javno govori

Salome je na družbenih omrežjih delila posnetek okrevanja dva dni po posegu in se, kot ona to zna, tudi malo pošalila na svoj račun. "V Sloveniji še nobena medijska osebnost, ki je delala facelifting ali kdo drug, rajši skrivajo te posnetke in sem rekla, naj se vidi ves postopek, kako poteka. Seveda, ta zabuhli obraz ... Si grozljiv na pogled, jaz sem rekla, da sem ta pravi zombi."

A ker je imela s specialistom plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgij e Viljemom Harisom Topčičem v preteklosti dobre izkušnje, se mu je tudi tokrat prepustila . "Pri faceliftu v bistvu ohlapno kožo napnemo, odrežemo odvečno kožo, pri tem pa napnemo tudi mišice, podkožna tkiva in s tem dosežemo naraven, pomlajen videz." Reze pa skušajo čim bolj skriti, razlaga. "Večina rezov je za ušesom, manjši rezi so pred ušesom in so v bistvu lepo skriti v samih konturah ušesa, nekaj je pa tudi skrito v lasišču."

Po lanskem posegu, ko so ji iz vratu odstranili maščobo, je Salome začela motiti odvečna koža. Plastični in estetski kirurg, s katerim je že sodelovala, ji je svetoval facelift. Ker gre vendarle za obraz, je bila sprva malo presenečena, tudi prestrašena, priznava. "Zdravniku sem povedala, da bi rada, da je vse v mejah normale, da ne bi zgledala kot spaka."

Možni zapleti

Sočasno s faceliftom ji je namreč kirurg v večurni operaciji naredil še korekcijo vek, dvig zgornje ustnice, liposukcijo trebuha in hrbta, z maščobo pa ji je nato preoblikoval prsi in zadnjico. "Eni vlagajo v drage avtomobile, eni v stanovanja, jaz vlagam vase. Jaz pravim, naše telo je naš tempelj. Jaz ne bom let nikoli skrila, ne bom 25-letna punca, jaz imam 56 let. Ampak zakaj ne popraviti in se zjutraj nasmejati v ogledalu? Jaz sem transrodna ženska in to je bil še del moje transformacije."

Zanimanje za facelift v zadnjih dveh letih sicer skokovito narašča, opaža dr. Topčič. "Rang, ko se pacientke odločajo za ta poseg, se je premaknil s 50. leta na zgodnja štirideseta, včasih pozna trideseta, vse odvisno od samega stanja kože."

Učinek traja približno od osem do deset let, odvisno od pacientovega življenjskega sloga, ali oseba kadi, kako neguje kožo, delno vplivajo tudi geni, pojasnuje Topčič. Kot pri vsakem posegu, pa so tudi pri tem možni zapleti - kot so krvavitev, okužba rane, pretirano brazgotinjenje, v skrajnem primeru tudi poškodbe živcev - a so po besedah dr. Topčiča izjemno redki.