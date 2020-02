Salonit Anhovo načrtuje povečanje sosežiga nevarnih odpadkov, stroka poziva k prepovedi

Salonit Anhovo načrtuje povečanje letne količine nenevarnih odpadkov kot sekundarnega energenta s sedanjih 108.960 ton na leto na 135.000 ton na leto. Gre torej za povečanje za 26.040 ton na leto. Zdravniška stroka in nevladne organizacije opozarjajo na nevarnosti za javno zdravje in okolje takšne odločitve.

Predstavniki zdravniške stroke so v sredo ministru za okolje in prostor Simonu Zajcu predali 593 podpisov zdravnikov in zobozdravnikov iz vse države, ki pozivajo k zavarovanju okolja v občini Kanal ob Soči pred dodatnim onesnaženjem. Izpostavili so nevarnost, ki jo predstavlja kombinacija pretekle in sedanje onesnaženosti zaradi Salonita Anhovo. Minister je prisluhnil zdravnikom glede skrbi o utemeljenosti postavljanja objektov za termično obdelavo odpadkov v območja, ki so bila v preteklosti obremenjena s težko industrijo in izraženim dvomom o veljavnosti meritev, ki jih izvajajo onesnaževalci.

Kot so sporočili z Ministrstva za okolje in prostor:''Okolje in zdravje sta tesno povezana, zato razumem skrb zdravnikov, njihova skrb je seveda zelo utemeljena'', je podaril minister Zajc.

Zajc: Slovenija potrebuje objekt za termično obdelavo odpadkov

Zdravnikom je zagotovil, da je zdravniška stroka že zdaj vključena v postopke. V času pridobivanja okoljskih dovoljenj se za mnenje namreč vpraša tudi Ministrstvo za zdravje, zato je skrb, da se pri odločanju o okolju ne upošteva zdravstveni vidik odveč, so zagotovili

Minister je zdravnikom razložil načrte, ki jih je imel glede sanacije s preteklostjo obremenjenih območij. To problematiko je želel nasloviti v popolnoma novem Zakonu o varovanju okolja. Namen je bil, da se zagotovi sistemski vir financiranja za taka območja. To pomeni, da bi bilo na leto na voljo med 5 in 10 milijonov evrov za sanacijo v preteklosti obremenjenih območij. Prav tako bi v novem zakonu uredili tudi meritve, ki jih morajo izvajati onesnaževalci. To bi uredili tako, da bi onesnaževalci plačali meritve, a bi meritve izvajala država.»Videli bomo, kako bo naslednji minister gledal na to tematiko«, je dejal minister Zajc.

Kar se tiče sežigalnic pa je mnenje ministra Zajca, da Slovenija potrebuje objekt za termično obdelavo odpadkov predvsem za monosežig, pri katerem so mejne vrednosti strožje. »Še vedno namreč menim, da Slovenija mora poskrbeti za svoje odpadke, saj se bomo, če ne, soočali z zdravstvenim problemom odpadkov, ki bodo ležali po ulicah.«

Levica je nato v četrtek vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za infrastrukturo, okolje in prostor, na kateri bodo razpravljali o sosežigu odpadkov v cementarni v Anhovem. V sklepih želijo vladi med drugim naložiti, naj izenači standarde za izpuste sežigalnic in sosežigalnic, pozvati pa nameravajo tudi Arso, naj ne odobri povečanja proizvodnje klinkerja in obsega sosežiga odpadkov v cementarni.