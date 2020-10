Salonit pred povečanjem sosežiga odpadkov sprožil presojo vplivov na okolje

Zato so se v družbi odločili, da prvotni postopek pridobivanja dovoljenja ustavijo in pripravijo vse potrebno za izvedbo presoje vplivov na okolje: "To velja tako za naše celotno delovanje kot tudi za vse načrte, ki jih imamo za nadaljnji razvoj proizvodnje cementa."

Da se lahko opravi takšno presojo, je treba pripraviti okoljsko poročilo, precej podatkov in meritev ter dokumentacije. V začetku letošnjega leta so v Salonitu že pristopili k meritvam kakovosti zraka v okolju.

"Pričakujemo, da bo ta dokumentacija pripravljena v začetku prihodnjega leta, ko bi tudi formalno sprožili ta postopek. Seveda je pomembno, da je v postopek vključena zainteresirana javnost, od strokovne javnosti do lokalne skupnosti in zainteresiranih posameznikov, ki jih ta tematika zanima," je še povedal Vuk.

Zainteresirane vabijo, da se pridružijo razpravi. Pripravljenost na sodelovanje so že izrazili v Društvu Eko Anhovo in dolina Soče in v Civilni iniciativi Danes.

"V Društvu Eko Anhovo in dolina Soče na to potezo Salonita gledamo predvsem kot na dejstvo, da so po opozorilih stroke in civilne družbe le spoznali, da gre za obremenitve okolja in da so te zelo velike. Tudi v društvu menimo, da je presoja vplivov na okolje nujna, saj za tak obseg dejavnosti doslej sploh še ni bila izvedena. Upamo, da bo ta presoja, ki jo bo Salonit naredil, objektivna in da ne bo usmerjena v iskanje izgovorov ali načinov za dodatno povečevanje proizvodnje in s tem povečanje obremenitev že tako obremenjenega okolja," je povedala Mateja Sattler iz Društva Eko Anhovo in dolina Soče.