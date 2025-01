'Sama špica v Natu': slovensko letalstvo ima domač simulator letenja

15. brigada Slovenskega letalstva in zračne obrambe je v Vojašnici Jerneja Molana v Cerkljah ob Krki prevzela najsodobnejše simulatorje virtualne in mešane resničnosti za potrebe usposabljanja pilotov na helikopterjih in letalih. Gre za 370.000 evrov vreden projekt TAK-LET-SIM, ki so ga skupaj izdelali ministrstvo za obrambo in strokovnjaki podjetja AFormX, d.o.o..

Gre trenutno za najbolj napredne simulatorje, tudi na ravni Nata, je ob prevzemu povedal direktor podjetja Sašo Knez. Kot sam pravi gre za maksimalno programsko in strojno zmogljivost v tem trenutku in "samo tehnološko špico, tudi na nivoju Nata". Knez je izpostavil razliko med slovenskim in drugimi simulatorji v Natu. Naš namreč uporablja očala za VR in ne projektorjev, hkrati pa prvi omogoča mešano resničnosti in jih je zato mogoče uporabljati za taktično letenje. Po besedah snovalcev simulatorjev ti nudijo popolno okolje za pripravo na specifične taktične in operativne naloge. Skupaj omogočajo pripravo posadk letala in helikopterja na celoten spekter nalog, ki jih zahtevajo sodobne kompleksne letalske operacije. Gre za simulator t.i. virtualne in mešane resničnosti za letalo Pilatus PC-9M Hudournik ter simulator za helikopter AS-532 Cougar.

Na dogodku smo lahko videli demonstracijo delovanja simulatorjev in jih tudi preizkusili ali pa zgolj v živo spremljali, kako piloti izvajajo različne naloge v simuliranih okoljih. Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Damir Črnčec je povedal, da s tem projektom na ministrstvu spodbujajo slovensko znanje in podjetja, da skupaj ustvarijo konzorcije. "Nekateri so boljši v inženiringu, drugi v programiranju, tretji v sestavljanju in četrti v integraciji sistemov." Ambicija ministrstva je, da izdelki pridejo v serijsko proizvodnjo, saj s tem tudi Mors odpira tržišče in ohranja domače znanje. Po besedah poveljnika 15. brigade polkovnika Janeza Gaubeta bodo nadaljevali z razvojem in novimi pridobitvami. "Piloti bodo odslej lahko vadili v simuliranih okoljih in tako pridobivali izkušnje v najrazličnejših nevarnih situacijah, vključno z izrednimi razmerami in kompleksnimi misijami, ne da pri pri tem ogrožali sebe ali pa tehniko." Gaubetov namestnik, podpolkovnik Gregor Virant, je poudaril, da bodo simulatorji omogočili boljše priprave na naloge, ki čakajo pilote.

Janez Gaube, Damir Črnčec in Sašo Knez