Smrtonosne bolnišnične okužbe

V Evropski uniji se vsako leto v bolnišnicah z raznimi virusi in bakterijami okuži 2,6 milijona bolnikov, od tega pa jih kar 91.000 umre. Najpogostejše v bolnišnicah pride do okužb sečil, pljučnice, okužbe kirurških ran in krvi. Čeprav imamo v Sloveniji nacionalno skupino za preprečevanje okužb, zdravniki opozarjajo, da je usposobljenega kadra odločno premalo.