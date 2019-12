Samo danes bizarno ugodna novoletna ponudba!

Lux-Factor 4D Hyaluron in Lux-Factor Eyeleash

Krema, ki je že navdušila več kot 25 tisoč Slovenk!

Idealna kombinacija dragocene hialuronske kisline evropskega porekla in senzacionalne formule proti gubicam 4D Anti-Wrinkle zavira prehitro staranje kože in le-to globoko navlaži.

Do ultra dolgih trepalnic v samo 4 tednih!

Najhitreje delujoči naravni stimulator za rast, gostoto in krepitev trepalnic bo poskrbel za polnejše, bolj goste, temnejše in močnejše trepalnice. Pričakujete lahko tudi do 85 % več volumna, trepalnice pa lahko podaljšate za kar 25 %.

Za vedno obstojne tetovaže!

V kolikor ne želite, da bi vaše tetovaže zbledele in izgubile prvotno obliko ter sijaj, priporočamo, da za nego že zaceljenih tetovaž uporabljate mazilo Tattoo Nano Shock.