Samo danes izkoristite super popust! Le ena krema za popolno nego kože

Na brisački ni mastnih sledi, koža je popolnoma suha. Za suho kožo je značilno zmanjšano izločanje loja, koža vsebuje premajhno količino kožnih lipidov in je dovzetna za poškodbe, kot so luščenje in razpokana koža. Koža je brez sijaja, pogosto je hrapava in se lušči, značilen je tudi občasen občutek »zategovanja«. Suha koža je hitreje nagnjena k nastanku gub , kot ostali tipi kože, zato priporočamo uporabo kreme, ki jo bo nahranila in upočasnila nastanek novih gubic.

Le tako lahko svoji koži zagotovite pravilno in kakovostno nego. Se sliši zapleteno? Brez strahu, ni vam potrebno zapravljati denarja pri kozmetičarki, da bi ugotovili kakšen tip kože imate, to lahko s preprostimi triki ugotovite kar sami. Najprej si temeljito očistite obraz, ga umijte z vodo in nežno obrišite z brisačo. Počakajte 30 minut, nato pa po celem obrazu položite papirnato brisačko ali robček in dobro pritisnite. Na obrazu pustite eno minuto, zatem pa na dobri svetlobi preglejte rezultate.

3. Mešan tip kože:

Je na brisački ostal neenakomeren odtis oziroma odtis v obliki črke T? Potem imate najpogostejši tip kože – mešani, za katerega je značilno, da so določeni predeli na obrazu suhi, nekateri pa mastni. Največkrat je masten T-predel (čelo, nos in brada), povsod drugje pa je koža normalno do rahlo suha ali do rahlo mastna. Tudi pri tem tipu kože priporočamo uporabo kreme proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron, le sloj kreme prilagodite glede na suhost oziroma mastnost kože. To pomeni, da je več nanesite po suhih in manj po mastnih predelih.

Ko spoznate svoj tip kože, je na vrsti izbira primerne kreme

Za prav vse tipe kože se priporoča uporaba kreme, ki je klinično testirana in vsebuje le naravne sestavine. Če želite svoji koži nuditi popolno anti-age nego izberite kremo, ki vsebuje hialuronsko kislino. To je ključna komponenta vseh pomlajevalnih izdelkov, saj je naravna sestavina človeškega telesa. Ima posebno sposobnost zadrževanja vode, s svojim delovanjem pa učinkovito zapolni gubice in linije, koži pa preprečuje prehitro staranje.