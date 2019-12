Samo še danes lahko izkoristite noro akcijo!

Za sijočo in gladko kožo vam ni treba obiskati dragih kozmetičnih salonov in estetskega kirurga, ki vam bo vbrizgal škodljivi botoks. Veliko dobrega lahko s sestavinami, ki jih najdete v kuhinji, in s kakovostno kozmetiko naredite sami. Za vas smo pripravili nekaj koristnih nasvetov, kako v udobju toplega doma poskrbeti za svojo kožo in upočasniti proces staranja.

Lux-Factor 4D Hyaluron FOTO: PR/Arhiv ponudnika

Z olji do naravno sijoče kože Olja, kot so olivno, konopljino in mandljevo zelo blagodejno vplivajo na kožo. Lahko jih uporabljate za celo telo ali pa samo za nego obraza. Prednost olivnega olja je, da se hitro vpije v kožo, a vseeno zagotavlja dolgotrajno zaščito in vlažnost.

Čarobna sestavina pri negi obraza - med Med je čudežno živilo, s katerim se lahko pogumno podate tudi v boj proti staranju. Kako? S pripravo maske za obraz. Krpo namočite v toplo vodo in položite na obraz, da vam odpre pore. Med razmažite po obrazu in ga pustite delovati 20 do 30 minut. Nato izperite s toplo vodo in očistite obraz. Nego zaključite s hladno vodo, da se pore zaprejo. Z maskami za obraz nad gubice Za negovalne maske so primerne tudi druge sestavine, ki jih najdete v kuhinji. Med njimi so najbolj učinkovita denimo jajca, pomaranče, ananas, banane, jogurt ... In še bi lahko naštevali. Naj tokrat izpostavimo beljak. Za to masko potrebujete le dve enostavni sestavini: beljak in polovico limone. Beljak stepite v trd sneg in mu primešajte žličko limoninega soka. Masko nanesite na obraz in pustite učinkovati približno 20 minut. Nato sperite, kožo osušite in nanesite učinkovito kremo proti gubicam.

Uporaba prave kreme za obraz Najpomembnejši faktor smo pustili za konec. Za ohranjanje zdrave in mladostne kože je pomembno, da redno uporabljajte vlažilne kreme, ki so bogate z vitamini in minerali, ki zavirajo proces staranja in uničujejo proste radikale. Svojo nalogo bo odlično opravila krema proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron, ki je profesionalna klinično preizkušena terapija proti gubam in staranju kože. Gre za učinkovito in obenem varno formulo proti gubam, ki je primerna za vse tipe kože, na katerih opazimo globoke in izrazne gube ter tanke linije. Patentirana 4D Hyaluron krema proti gubam zagotavlja osupljivo hitrejše in učinkovitejše delovanje na glajenje gub, deluje s pomlajevalnim botoks efektom, kožo vlaži in zagotavlja sijoč videz ves dan.

Intenzivna pomlajevalna krema, na katero prisega Natalija Verboten 100 % naravna krema s hialuronsko kislino, ki mimogrede tudi NI testirana na živalih, že po nekaj tednih redne uporabe vidno zmanjša izrazne in zapolni globoke gube ter zgladi tanke linije. Dosežete lahko tudi do 80 % mlajši videz kože, krema pa prav tako spodbuja naravno obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred škodljivimi zunanjimi vplivi.

