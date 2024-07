Samo še danes lahko oddate vlogo za dodelitev računalniške opreme

Rok za oddajo vlog bi se po prvotnih načrtih iztekel 22. junija, a ker je bilo jasno, da do tega roka ne bodo razdelili vseh računalnikov, ga je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS 17. junija podaljšal do današnjega dne.

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je pretekli teden na srečanju z novinarji razkrila, da so na skladu do 20. junija prejeli 2277 vlog in izdali 669 pozitivnih odločb. V naslednjih dneh naj bi bilo po takratni napovedi ministrice izdanih še 195 pozitivnih odločb, skupaj torej nekaj manj kot 870.