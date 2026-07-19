Samo še ena izredna seja in potem dopust

Še četrtkova izredna seja in se dobršen del slovenskega parlamenta - kot kaže - seli k našim južnim sosedom. "Dva tedna, dobra dva tedna bom na dopustu na Pagu," pravi Matjaž Han (SD).

"Kot vsako leto bom preživela dopust na Hrvaškem, v Dalmaciji. Predvsem sem vedno v morju in plavam," pa pravi vodja poslanske skupine Demokrati Elena Zavadlav Ušaj.

Asta Vrečko, sokoordinatorica Levice, bo, kot vsako leto z družino odšla na Lošinj. "Potem pa si bomo verjetno še privoščili nekaj dni v Italiji, verjetno ob ogledu kakšnih znamenitosti." Drugi bodo - kot kaže - zagorelo polt - raje kot na plaži - lovili na poljih ali med trtami.

"Večino časa prostega časa bom izkoristil tako, da bom svojim staršem pomagal v vinogradu. Tako da Vipavska dolina. Bomo za kratek čas, urio ali dve, skočili tudi na obalo Hrvaške, na Krk," pa pravi Andrej Černigoj (NSi)

A polenili se ne bodo, obljubljajo, sploh, ker jih čaka naporna jesen. "Vseeno je treba biti s stvarmi na tekočem. In že sedaj za jesen pripravljamo kar nekaj vsebinskih izhodišč. Tako za delo razvojne skupine, senčne vlade," razkriva Borut Sajovic (Gibanje Svoboda).

Vlada tudi v poletnih mesecih ostaja operativna, čeprav bo tempo dela nekoliko počasnejši. Kaj bo počel v.d. direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastjan Jeretič? "Zaenkrat je konec rednih sej do druge polovice avgusta, bodo pa dopisne seje, ker je še vrsta tekočega dela, ki ostaja."

Dobrih 40 dni, ko bodo poslanske klopi praviloma samevale, pa bodo v parlamentu znova izkoristili za obnovitvena in vzdrževalna dela. Načrtujejo slikopleskarska dela, za 27.600 evrov, obnovo nekaterih vrat za avtomatsko odpiranje, kar bo stalo dobri osem tisočakov, pa še popravila stolov v sejnih dvoranah, za skoraj devet tisočakov.