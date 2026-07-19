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Slovenija

Samo še ena izredna seja in potem dopust

Ljubljana, 19. 07. 2026 19.11 pred 28 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Ema Čepon
Državni zbor

Le še ena izredna seja naše izvoljence ljudstva loči od dopusta. Začele se namreč parlamentarne počitnice. Preverili smo, kje in kako bodo bodo poslanci preživeli poletni oddih. Kdo se bo sončnim žarkom nastavljal na hrvaški obali, kdo bo sprostitev iskal v kmečkih opravilih in kdo bo tudi na dopustu z eno nogo še v politiki?

Še četrtkova izredna seja in se dobršen del slovenskega parlamenta - kot kaže - seli k našim južnim sosedom. "Dva tedna, dobra dva tedna bom na dopustu na Pagu," pravi Matjaž Han (SD). 

"Kot vsako leto bom preživela dopust na Hrvaškem, v Dalmaciji. Predvsem sem vedno v morju in plavam," pa pravi vodja poslanske skupine Demokrati Elena Zavadlav Ušaj.

Asta Vrečko, sokoordinatorica Levice, bo, kot vsako leto z družino odšla na Lošinj. "Potem pa si bomo verjetno še privoščili nekaj dni v Italiji, verjetno ob ogledu kakšnih znamenitosti." Drugi bodo - kot kaže - zagorelo polt - raje kot na plaži - lovili na poljih ali med trtami.

"Večino časa prostega časa bom izkoristil tako, da bom svojim staršem pomagal v vinogradu. Tako da Vipavska dolina. Bomo za kratek čas, urio ali dve, skočili tudi na obalo Hrvaške, na Krk," pa pravi Andrej Černigoj (NSi)

 A polenili se ne bodo, obljubljajo, sploh, ker jih čaka naporna jesen. "Vseeno je treba biti s stvarmi na tekočem. In že sedaj za jesen pripravljamo kar nekaj vsebinskih izhodišč. Tako za delo razvojne skupine, senčne vlade," razkriva Borut Sajovic (Gibanje Svoboda).

Vlada tudi v poletnih mesecih ostaja operativna, čeprav bo tempo dela nekoliko počasnejši. Kaj bo počel v.d. direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastjan Jeretič? "Zaenkrat je konec rednih sej do druge polovice avgusta, bodo pa dopisne seje, ker je še vrsta tekočega dela, ki ostaja."

Dobrih 40 dni, ko bodo poslanske klopi praviloma samevale, pa bodo v parlamentu znova izkoristili za obnovitvena in vzdrževalna dela. Načrtujejo slikopleskarska dela, za 27.600 evrov, obnovo nekaterih vrat za avtomatsko odpiranje, kar bo stalo dobri osem tisočakov, pa še popravila stolov v sejnih dvoranah, za skoraj devet tisočakov.

počitnice poslanci parlament

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KOMENTARJI2

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Albert Konečnik
19. 07. 2026 19.51
Hvalabogu, naj čim dlje ostanejo na dopustu. Vsaj zdrah in neumnosti ne bodo počenjali, kaj pametnega in koristnega pa od njih tako ali tako ni za pričakovati.
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123soba
19. 07. 2026 19.44
Čas za nova koruptivna dejanja, veze, poznanstva, kraje in skrite načrte za javnost. Sicer pa en mesec ne bodo sprejemali neumnih zakonov. Hvala in lep dopust vsem..
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