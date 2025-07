Samo še ta teden: NAJVEČJA KOZMETIČNA AKCIJA LETA!

icon-expand

Rekordni popusti na lepotne favorite

Če ste razmišljali o tem, da bi svojo poletno rutino dvignili na višjo raven, imate zdaj redko priložnost, ki se ne bo zlepa ponovila. Slovenska kozmetične znamka Lux-Factor, znana po svojih kliknično preizkušenih anti-age izdelkih, samo še do nedelje ponuja največje letošnje popuste – nekateri izdelki so znižani tudi do 80 evrov! Gre za časovno omejeno akcijo, ki vključuje dvojna pakiranja njihovih najbolj priljubljenih izdelkov, s popusti do kar 44 %, brezplačno dostavo in 30-dnevno garancijo zadovoljstva. Z zalogami, ki hitro kopnijo, se zaključek razprodaje pričakuje še pred uradnim rokom.

icon-expand

icon-expand

icon-expand

Kaj vse je na voljo?

4D Hyaluron krema proti gubicam Zasnovana za tiste, ki želijo vidne rezultate brez invazivnih posegov. Vsebuje štiri vrste hialuronske kisline evropskega porekla, ki prodrejo globoko v kožo in zmanjšajo videz gub do kar 80 %. Prvi rezultati so vidni že po dveh tednih redne uporabe.

Serum za rast trepalnic EYELASH

Eden najbolj iskanih Lux-Factor izdelkov. Trepalnice postanejo gostejše, daljše in naravno ukrivljene v 2 do 4 tednih. Deluje tudi na obrveh, kar je še posebej priljubljeno pri tistih, ki iščejo naraven videz brez ličil.

Procollagen kapsule

Prehransko dopolnilo z visoko absorpcijsko formulo, namenjeno izboljšanju čvrstosti kože, rasti las in moči nohtov. Dodatno podpira sklepe, hormone in raven energije – kar je za poletni tempo posebej dobrodošlo.

4D Caviar luksuzna krema

Razkošna nega za zahtevnejšo, zrelo kožo. Združuje moč kaviarja in japonske hialuronske kisline ter ciljno deluje na gube, elastičnost in regeneracijo.

Izkoristite priložnost!