Samo Turel napovedal kandidaturo za župana Nove Gorice

Na srečanju pri Starem jezu v Solkanu, kjer so se danes zbrali predsednik in podpredsednik gibanja Svoboda Robert Golob, poslanka Mirjam Bon Klanjšček, minister za Slovence v zamejstvu in tujini Matej Arčon in direktor novogoriškega sodišča Samo Turel, je slednji napovedal svojo kandidaturo za župana Nove Gorice.

S tem je izzval trenutnega župana Klemna Miklaviča, ki je prav tako že napovedal svojo kandidaturo, pa tudi kandidata stranke SDS Damjana Pavlica, so za radio Robin potrdili na občini.