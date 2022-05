Zver čustveno: Čeprav me hoče bolezen spraviti v invalidski pokoj, me ne more

Da ne bo skrival, da ima Parkinsonovo bolezen, se je Samo Zver odločil, ker je to del njega. "Bolezen ni nekaj, kar je treba skrivati, to je treba detabuizirati," pravi in dodaja, da so tudi tudi njegovi bolniki stigmatizirani, saj nekateri še vedno mislijo, da je rak nalezljiv.

Zver poudarja, da ga bolezen ne nadzoruje in zato še ne gre v pokoj. "Še vedno lahko odločam o sebi, kaj bom počel. Čeprav me hoče bolezen spraviti v invalidski pokoj, me ne more. Jaz povem bolezni, kaj bova počela, ne bom se pustil. Dokler bom lahko odločal o sebi, bom to počel." Je pa bolezen s seboj prinesla tudi nekaj pozitivnih stvari. Kot pojasnjuje, mu je dala sočutje in ga postavila v drug spekter. "Stvari doživljam na drug, bolj subtilen način. Bolj čustven sem, dala mi je neke občutke, da je treba biti v življenju pošten, resnicoljuben in povedati, kaj misliš," pravi.