'Veliko raje izgubim volitve kot dušo'

Tega so začeli z napovedjo reform. "S tem smo vzpostavili velika pričakovanja, kar je prav, ampak ljudje so pričakovali, da se bodo te reforme zgodile v par mesecih. Zgodile so se do konca mandata. Čeprav smo reforme izpeljali, so bile vmes podvržene taki kritiki in okrog njih je bilo ustvarjenega toliko nezadovoljstva, da smo si s tem vsi skupaj močno zbili ocene. Bi pa tukaj ljudi vseeno spomnil, da naj pogledajo, kaj smo tistega januarja in februarja 2023 obljubljali in kaj je narejeno. In bodo videli, da smo v enem mandatu res prišli zelo daleč. Jaz mislim, da je bila to z vidika sistemskih sprememb daleč najuspešnejša vlada zadnjih 20 let," je prepričan Mesec.

"Če pogledate tako koalicijsko pogodbo kot naš program, smo uresničili večino naših zahtev, ampak čaka nas zelo naporno delo še naprej, da pridemo do resnično solidarne družbe," pa je prepričana Vrečko.