Slovenija

'Veliko raje izgubim volitve kot dušo'

Ljubljana, 31. 01. 2026 06.34 pred 43 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Natalija Švab Marko Gregorc
Levica

Predvolilno serijo intervjujev z vodji političnih strank nadaljujemo s stranko Levica – tokrat z obema sokoordinatorjema, Luka Mesec in Asta Vrečko sta stopila pred naš mikrofon. Mandat, v katerem je Levica prvič v vladi, sta ocenila z "8 do 9", vlado pa s "7 do 8". A ocena javnost je nižja. "Največja napaka je bila drugo leto vlade," ocenjuje Mesec.

Tega so začeli z napovedjo reform. "S tem smo vzpostavili velika pričakovanja, kar je prav, ampak ljudje so pričakovali, da se bodo te reforme zgodile v par mesecih. Zgodile so se do konca mandata. Čeprav smo reforme izpeljali, so bile vmes podvržene taki kritiki in okrog njih je bilo ustvarjenega toliko nezadovoljstva, da smo si s tem vsi skupaj močno zbili ocene. Bi pa tukaj ljudi vseeno spomnil, da naj pogledajo, kaj smo tistega januarja in februarja 2023 obljubljali in kaj je narejeno. In bodo videli, da smo v enem mandatu res prišli zelo daleč. Jaz mislim, da je bila to z vidika sistemskih sprememb daleč najuspešnejša vlada zadnjih 20 let," je prepričan Mesec.

"Če pogledate tako koalicijsko pogodbo kot naš program, smo uresničili večino naših zahtev, ampak čaka nas zelo naporno delo še naprej, da pridemo do resnično solidarne družbe," pa je prepričana Vrečko.

V pogovoru sta ocenila delo Roberta Goloba in polemike okoli Komisije za preprečevanje korupcije. Govorila sta o kompromisih znotraj koalicije, o očitkih, da je Levica izgubila notranjo pluralnost, ter o odmevnih odhodih vidnih imen iz stranke. Naslovila sta vprašanja o odnosu do gospodarstva in sporih z njegovimi najglasnejšimi predstavniki, zlasti Blažem Brodnjakom, pa tudi o plačah, romski problematiki, dolgotrajni oskrbi, gradnji javnih najemnih stanovanj in drami okoli Drame. Več v današnji oddaji 24UR.

Asta Vrečko in Luka Mesec sta odgovarjala tudi na naših 10 hitrih vprašanj.

intervju levica

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

proofreader
31. 01. 2026 08.05
Večina prvoborcev je že zapustila Levico.
+1
1 0
AshBurton
31. 01. 2026 08.05
Bedaki!!!Dvig minimalne place pomeni da bo delavec na minimalni placi dobil 104€ vec na mesec,DRZAVA PA 170€!!!!Do konca boste zafural celo drzavo,js nevem a ste res tolk nevedni?!!Niti 1ga ni,ki bi udaril z nogo ob tla in dejal...halo tko pa to ne gre vec?!?
0 0
Gutenberg
31. 01. 2026 08.05
4,6% in 3 ministrstva ... Levica je za na odpad.
0 0
proofreader
31. 01. 2026 08.04
Mandat so začeli z afero Fotopub. Po treh letih nič epiloga.
+1
1 0
Slash
31. 01. 2026 08.02
A oni verjamejo v to, da imajo dušo ?!
+2
2 0
1236
31. 01. 2026 08.01
se je že predal
+3
3 0
jedupančpil
31. 01. 2026 08.00
💩🙈💩
+1
1 0
