Samooskrba z medom, sadjem in krompirjem lani najnižja po letu 2000

Prebivalec Slovenije je lani za prehrano v povprečju porabil 116 kilogramov zelenjave, 115 kilogramov žit, 109 kilogramov sadja, 89 kilogramov mesa, 63 kilogramov krompirja, 11 kilogramov jajc in 0,6 kilograma medu, so zapisali na statističnem uradu.

Zaradi slabih vremenskih razmer so bile stopnje samooskrbe pri vseh rastlinskih bilancah nižje nižje kot leto prej. Samooskrba z zelenjavo je padla za štiri odstotne točke na 44 odstotkov in z žiti za tri odstotne točke na 85 odstotkov.

Pri živalskih bilancah se je stopnja samooskrbe pri jajcih medtem povečala za dve odstotni točki na 97 odstotkov in mesu za eno odstotno točko 85 odstotkov.

Slovenci so lani doma pridelali 701.000 tono žit, to je za sedem odstotkov manj kot leta 2020. Domača potrošnja žit se je zmanjšala za tri odstotke in je znašala 825.000 ton. Zaradi manjše domače proizvodnje in zaradi potrošnje, ki je ostala na primerljivi ravni, je stopnja samooskrbe z žiti upadla za tri odstotne točke. Slovenija je posledično uvozila za štiri odstotke več žit, so zapisali statistiki.