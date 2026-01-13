Samoplačniški paketi zaradi varčevanja? ZZZS: Gre za zavajanje

Ordinacije, ki delujejo v okviru družbe Skupinska praksa, so pacientom z obvestilom sporočile, da bodo začeli uporabljati portal zVEM, še naprej pa omogočali tudi komunikacijo po telefonu in elektronski pošti. "Ne odobravamo načrtov Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da pacientke in paciente prikrajša za e-poštno komunikacijo in zahteva obvezno uporabo aplikacije zVEM," je pojasnil pravnik Gorazd Perenič, ki je v Skupinski praksi pooblaščen za pacientove pravice.

NIJZ je sicer pred dnevi pojasnil, da je vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti kljub uvedbi portala še naprej dolžan omogočati naročanje in stik tudi po telefonu, osebno ali po pošti.

Omenjeni koncesionarji so svoje paciente opozorili tudi na varčevanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in zmanjševanje pravic. Zapisali so, da je ZZZS v letu 2025 omejil pravice do fizioterapije za kronične bolnike in prepolovil sredstva za diagnostiko, v letu 2026 pa da so napovedani več kot 80-odstotni rezi v storitve na daljavo - telemedicino in posvete.

Dodali so, da drastični varčevalni ukrepi države in odhodi specialistov, ki ne pristajajo na lažne obljube in slabe pogoje dela, pomenijo, da zdravstvo koraka v medicino 20. stoletja. Da bi omogočili medicino 21. stoletja, pa da bodo ponudili samoplačniške pakete, ki naj bi vsebovali telemedicino, gibalne in dietne nasvete, specialistične preglede, zobozdravstvo, ginekologijo, fizioterapijo in radiološko diagnostiko. Cene paketov bodo izračunali, ko bo vlada sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2026, so navedli.

Perenič je dejal, da so obvestilo poslali, ker "ZZZS laže o dostopnosti zdravstva, nato pa izvajalcem zdravstvene dejavnosti pošlje obvestilo, česa ne bodo plačali". Samoplačniške pakete bodo po njegovih besedah uvedli le za storitve, ki jih ZZZS ne bo plačal. "Dolga leta je veljalo, da če ZZZS ne plača, je treba pacientu lagati, da storitve ne potrebuje. Mi smo obrnili logiko in pacientu povemo, kaj bi bilo dobro storiti," je povedal.

Vlada uredbe za leto 2026 še ni sprejela, a je po njegovih besedah že napisana. "Predlagali bodo popolno neumnost. To je, da plačajo samo 12 odstotkov pregledov na daljavo. Se pravi, samo še 12 odstotkov pacientov lahko pokliče zdravnika in pove simptome gripe, ostalih 88 odstotkov pa bo moralo priti v ordinacijo ali pa ne bodo dobili lekadola, bolniške," je povedal. Perenič je dodal, da vedo, da je lažnih bolniških odsotnosti veliko, a da pregledi tega ne bodo rešili, ampak da bi bilo treba spremljati, kolikokrat je nek pacient na bolniški.