Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Samoplačniški paketi zaradi varčevanja? ZZZS: Gre za zavajanje

Ljubljana, 13. 01. 2026 07.25 pred 1 uro 4 min branja 7

Avtor:
STA M.S.
Družinski zdravnik

Pred dnevi je okoli 26.000 pacientov, ki so opredeljeni v zasebnih zdravstvenih ordinacijah s koncesijo Studio R Horjul, Studio R Komenda, Studio R Vrhnika in Humano Ljubljana, prejelo obvestilo, da ordinacije zaradi varčevanja ZZZS in zmanjševanja pravic načrtujejo uvedbo samoplačniških paketov. V ZZZS očitke o zmanjševanju pravic zanikajo.

Ordinacije, ki delujejo v okviru družbe Skupinska praksa, so pacientom z obvestilom sporočile, da bodo začeli uporabljati portal zVEM, še naprej pa omogočali tudi komunikacijo po telefonu in elektronski pošti. "Ne odobravamo načrtov Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da pacientke in paciente prikrajša za e-poštno komunikacijo in zahteva obvezno uporabo aplikacije zVEM," je pojasnil pravnik Gorazd Perenič, ki je v Skupinski praksi pooblaščen za pacientove pravice.

NIJZ je sicer pred dnevi pojasnil, da je vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti kljub uvedbi portala še naprej dolžan omogočati naročanje in stik tudi po telefonu, osebno ali po pošti.

Omenjeni koncesionarji so svoje paciente opozorili tudi na varčevanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in zmanjševanje pravic. Zapisali so, da je ZZZS v letu 2025 omejil pravice do fizioterapije za kronične bolnike in prepolovil sredstva za diagnostiko, v letu 2026 pa da so napovedani več kot 80-odstotni rezi v storitve na daljavo - telemedicino in posvete.

Dodali so, da drastični varčevalni ukrepi države in odhodi specialistov, ki ne pristajajo na lažne obljube in slabe pogoje dela, pomenijo, da zdravstvo koraka v medicino 20. stoletja. Da bi omogočili medicino 21. stoletja, pa da bodo ponudili samoplačniške pakete, ki naj bi vsebovali telemedicino, gibalne in dietne nasvete, specialistične preglede, zobozdravstvo, ginekologijo, fizioterapijo in radiološko diagnostiko. Cene paketov bodo izračunali, ko bo vlada sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2026, so navedli.

Perenič je dejal, da so obvestilo poslali, ker "ZZZS laže o dostopnosti zdravstva, nato pa izvajalcem zdravstvene dejavnosti pošlje obvestilo, česa ne bodo plačali". Samoplačniške pakete bodo po njegovih besedah uvedli le za storitve, ki jih ZZZS ne bo plačal. "Dolga leta je veljalo, da če ZZZS ne plača, je treba pacientu lagati, da storitve ne potrebuje. Mi smo obrnili logiko in pacientu povemo, kaj bi bilo dobro storiti," je povedal.

Vlada uredbe za leto 2026 še ni sprejela, a je po njegovih besedah že napisana. "Predlagali bodo popolno neumnost. To je, da plačajo samo 12 odstotkov pregledov na daljavo. Se pravi, samo še 12 odstotkov pacientov lahko pokliče zdravnika in pove simptome gripe, ostalih 88 odstotkov pa bo moralo priti v ordinacijo ali pa ne bodo dobili lekadola, bolniške," je povedal. Perenič je dodal, da vedo, da je lažnih bolniških odsotnosti veliko, a da pregledi tega ne bodo rešili, ampak da bi bilo treba spremljati, kolikokrat je nek pacient na bolniški.

Ambulanta
Ambulanta
FOTO: Shutterstock

ZZZS: Gre za zavajanje

"Gre za zavajajoče obvestilo, katerega vsebino v zvezi z navedbami o ZZZS v celoti zavračamo kot neutemeljeno, neprimerno in žaljivo. Menimo, da takšne navedbe na tak način noben izvajalec ne bi smel sporočati zavarovanim osebam, zato bomo v konkretnem primeru ustrezno ukrepali," pa so sporočili iz ZZZS.

Dodatno so pojasnili, da se je število obravnav pri fizioterapevtih na primarni ravni v obdobju od januarja do novembra 2025 povečalo za 10,2 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem leta 2024, plačilo ZZZS za izvedene fizioterapevtske obravnave pa se je povečalo za 6,3 milijona evrov oziroma za 18,2 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem leta 2024.

Po navedbah ZZZS se je povečala tudi pogodbena letna vrednost ambulante družinske medicine, ki jo plačuje ZZZS in trenutno znaša 236.293,25 evra, medtem ko je konec leta 2024 znašala 215.110,54 evra, kar pomeni povečanje za 9,8 odstotka. Materialni stroški za laboratorijsko diagnostiko so v tej ambulanti ostali na enaki višini kot lani in znašajo 14.880,48 evra.

Pojasnili so, da je novela uredbe za 2025 podrobneje opredelila strokovne usmeritve za obravnavo pacientov v dejavnosti ambulantne fizioterapije, "tako da bo ta bolje dostopna pacientom, ki jo zaradi akutnega stanja najbolj potrebujejo, medtem ko so kroničnim bolnikom kostno-mišičnih obolenj dostopne v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja skupinske zdravstveno-vzgojne delavnice pri zdravstvenih domovih, saj je za take kronične bolnike ključno vsakodnevno izvajanje ustreznih terapevtskih vaj".

V primeru neupravičenega zaračunavanja plačil ali doplačil za zdravstvene storitve, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa lahko zavarovane osebe pritožbo zoper konkretnega izvajalca zdravstvenih storitev posredujejo na pristojno območno enoto ZZZS, so še opozorili. 

zzzs zdravstvo skupinska praksa

Predstavniki šestih strank na delovno kosilo z Golobom

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
pojtrarara
13. 01. 2026 08.28
to so spet dohtarji, ki hocejo z lazmi vplivati na volitve... tako kot so poceli pri zadnjem referendumu... jaz se vprasam kako bos takemu dohtarju zaupal svoje zdeavje, ce dokazuje, da se lahko kadarkoli za lastne interese zlaze oacientu, tudi ko gre za njegovo zdravje
Odgovori
0 0
Mojemnenjeinpika
13. 01. 2026 08.30
Tokrat protest ni političen, ampak finančen - zaprli so jim pipico. Radosti zasebnega zdravništva. Pardon, koncesionarskega. Samo iščejo izgovor, da začnejo dodatno zaračunavat storitve pacientom. Upam, da jim vzamejo koncesijo.
Odgovori
0 0
MasteRbee
13. 01. 2026 08.27
Mi je žal, da sem vsa leta moral vplačevati v ZZZS.
Odgovori
0 0
Groucho Marx
13. 01. 2026 08.17
Tale zzzs je dinozavrski mastodont, ki ne zna delat drugače kot z izgubo. Kronski dokaz je bila 'ukinitev' dodatnega zavarovanja. S temi sredstvi so privatne zavarovalnice po trditvah lewacov proizvajale mastne dobičke, ko so vse to in še več porinili pod okrilje zzzs, je takoj začela nastajat izguba.
Odgovori
+2
3 1
Mojemnenjeinpika
13. 01. 2026 08.26
Od od tebi izguba? Za letos ni načrtovana.
Odgovori
+1
1 0
nelika123
13. 01. 2026 08.06
Imajo prav.Na trgu so zdravila,pri nam sicer nedostopna,ker niso vključena na seznam. Naj imajo stranke možnost izbire,ne pa da se jih omejuje
Odgovori
+2
2 0
Mojemnenjeinpika
13. 01. 2026 08.28
Ni finta v tem. Gre za ambulante, ki verjetno nudijo storitve fizioterapije in družinskih zdravnikov. Tako da semi sebi pišejo napotnice. ZZZS je že pred časom ustanovil "centre zdravja", da se razbremeni fizioterapevte. Kronični bolniki v te centre zdravja, akutni k fizioterapevtom. Tako da vsekakor gre za zavajanje s strani ambulante.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Škandal še vedno odmeva
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
7 zimskih napak pri oblačenju otrok in kako jih preprečiti
Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice
Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
Najstniki in spanec ob vikendih: strokovno pojasnilo, zakaj je koristen
zadovoljna
Portal
Za obleko so porabili več kot 400 ur ročnega dela
Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast
Dnevni horoskop: Ovni bodo zanesljivi, leve čaka strast
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Skriti kotički Hrvaške, ki jih poznajo le domačini
Torba, ki bo hit leta 2026
Torba, ki bo hit leta 2026
vizita
Portal
Bolezen, ki najprej spremeni osebnost, ne spomina
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Zvezdnica serije Seks v mestu brez zadržkov o menopavzi
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Vaša kri lahko pove več o staranju, kot si mislite
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
Že nežna vadba za moč danes lahko reši tvojo gibljivost v prihodnosti
cekin
Portal
Kaj je INR račun?
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Preživite januar brez stresa: spremenite navade in prihranite
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Denar in Slovenci - imamo ga, a očitno ne vemo, kaj naj z njim
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
Cena srebra ostaja nepredvidljiva: Goldman Sachs opozarja na ekstremna nihanja v letu 2026
moskisvet
Portal
Obiskal ga je duh pokojne matere
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Gmail bo odslej več kot samo elektronski nabiralnik
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
Zakaj ročna zavora pozimi zmrzne in kako ukrepati?
Umrl je avtor, ki je s teorijami o vesoljcih razdelil svet
Umrl je avtor, ki je s teorijami o vesoljcih razdelil svet
dominvrt
Portal
Trik, s katerim enostavno očistite vodni kamen na glavi tuša
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
10 rož za srečo, ki lahko popestrijo vaš dom v letu 2026
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Božičnega drevesa po praznikih ne odlagajte med odpadke
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
Pasme psov, ki dobro prenašajo mraz, in tiste, ki ga ne najbolje
okusno
Portal
Stara sladica, ki jo obožujejo vsi
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Nizkokalorično živilo, ki popestri zimski jedilnik
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed za ljubitelje testenin in juh
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
Hitra jed kot iz kitajske restavracije
voyo
Portal
Fargo
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450