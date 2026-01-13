Samoplačniški paketi zaradi varčevanja? ZZZS: Gre za zavajanje

Ordinacije, ki delujejo v okviru družbe Skupinska praksa, so pacientom z obvestilom sporočile, da bodo začeli uporabljati portal zVEM, še naprej pa omogočali tudi komunikacijo po telefonu in elektronski pošti. "Ne odobravamo načrtov Nacionalnega inštituta za javno zdravje, da pacientke in paciente prikrajša za e-poštno komunikacijo in zahteva obvezno uporabo aplikacije zVEM," je pojasnil pravnik Gorazd Perenič, ki je v Skupinski praksi pooblaščen za pacientove pravice.
NIJZ je sicer pred dnevi pojasnil, da je vsak izvajalec zdravstvene dejavnosti kljub uvedbi portala še naprej dolžan omogočati naročanje in stik tudi po telefonu, osebno ali po pošti.
Omenjeni koncesionarji so svoje paciente opozorili tudi na varčevanje Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in zmanjševanje pravic. Zapisali so, da je ZZZS v letu 2025 omejil pravice do fizioterapije za kronične bolnike in prepolovil sredstva za diagnostiko, v letu 2026 pa da so napovedani več kot 80-odstotni rezi v storitve na daljavo - telemedicino in posvete.
Dodali so, da drastični varčevalni ukrepi države in odhodi specialistov, ki ne pristajajo na lažne obljube in slabe pogoje dela, pomenijo, da zdravstvo koraka v medicino 20. stoletja. Da bi omogočili medicino 21. stoletja, pa da bodo ponudili samoplačniške pakete, ki naj bi vsebovali telemedicino, gibalne in dietne nasvete, specialistične preglede, zobozdravstvo, ginekologijo, fizioterapijo in radiološko diagnostiko. Cene paketov bodo izračunali, ko bo vlada sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za leto 2026, so navedli.
Perenič je dejal, da so obvestilo poslali, ker "ZZZS laže o dostopnosti zdravstva, nato pa izvajalcem zdravstvene dejavnosti pošlje obvestilo, česa ne bodo plačali". Samoplačniške pakete bodo po njegovih besedah uvedli le za storitve, ki jih ZZZS ne bo plačal. "Dolga leta je veljalo, da če ZZZS ne plača, je treba pacientu lagati, da storitve ne potrebuje. Mi smo obrnili logiko in pacientu povemo, kaj bi bilo dobro storiti," je povedal.
Vlada uredbe za leto 2026 še ni sprejela, a je po njegovih besedah že napisana. "Predlagali bodo popolno neumnost. To je, da plačajo samo 12 odstotkov pregledov na daljavo. Se pravi, samo še 12 odstotkov pacientov lahko pokliče zdravnika in pove simptome gripe, ostalih 88 odstotkov pa bo moralo priti v ordinacijo ali pa ne bodo dobili lekadola, bolniške," je povedal. Perenič je dodal, da vedo, da je lažnih bolniških odsotnosti veliko, a da pregledi tega ne bodo rešili, ampak da bi bilo treba spremljati, kolikokrat je nek pacient na bolniški.
ZZZS: Gre za zavajanje
"Gre za zavajajoče obvestilo, katerega vsebino v zvezi z navedbami o ZZZS v celoti zavračamo kot neutemeljeno, neprimerno in žaljivo. Menimo, da takšne navedbe na tak način noben izvajalec ne bi smel sporočati zavarovanim osebam, zato bomo v konkretnem primeru ustrezno ukrepali," pa so sporočili iz ZZZS.
Dodatno so pojasnili, da se je število obravnav pri fizioterapevtih na primarni ravni v obdobju od januarja do novembra 2025 povečalo za 10,2 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem leta 2024, plačilo ZZZS za izvedene fizioterapevtske obravnave pa se je povečalo za 6,3 milijona evrov oziroma za 18,2 odstotka v primerjavi z enakim obdobjem leta 2024.
Po navedbah ZZZS se je povečala tudi pogodbena letna vrednost ambulante družinske medicine, ki jo plačuje ZZZS in trenutno znaša 236.293,25 evra, medtem ko je konec leta 2024 znašala 215.110,54 evra, kar pomeni povečanje za 9,8 odstotka. Materialni stroški za laboratorijsko diagnostiko so v tej ambulanti ostali na enaki višini kot lani in znašajo 14.880,48 evra.
Pojasnili so, da je novela uredbe za 2025 podrobneje opredelila strokovne usmeritve za obravnavo pacientov v dejavnosti ambulantne fizioterapije, "tako da bo ta bolje dostopna pacientom, ki jo zaradi akutnega stanja najbolj potrebujejo, medtem ko so kroničnim bolnikom kostno-mišičnih obolenj dostopne v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja skupinske zdravstveno-vzgojne delavnice pri zdravstvenih domovih, saj je za take kronične bolnike ključno vsakodnevno izvajanje ustreznih terapevtskih vaj".
V primeru neupravičenega zaračunavanja plačil ali doplačil za zdravstvene storitve, ki so pravica iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, pa lahko zavarovane osebe pritožbo zoper konkretnega izvajalca zdravstvenih storitev posredujejo na pristojno območno enoto ZZZS, so še opozorili.
