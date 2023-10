Samopregledovanje dojk je pomembno v vseh obdobjih življenja

Sicer so na Onkološkem inštitutu po njenih navedbah pričeli tudi s kliničnim registrom raka dojk, ki jim bo z bogato zbirko podatkov za podrobnejše analize primerov te bolezni pomagal ne le natančno spremljati diagnostiko in zdravljenje, ampak bo tudi podlaga za spremljanje kakovosti celostne obravnave bolnikov z rakom dojk po Sloveniji.

"Tudi letošnje leto je živahno pri pridobivanju novih spoznanj pri zdravljenju raka dojk. Veseli smo, da z uvajanjem novih zdravil zadovoljivo hitro sledimo njihovi registraciji. Veliko smo naredili na področju celostne rehabilitacije, kjer pa nas čaka še naporna pot, da bomo dobre izkušnje iz pilotne raziskave o onkološki rehabilitaciji OREH razširili na vse bolnice z rakom dojk v Sloveniji," so povzeli besede onkologinje Simone Borštnar.

Onkološki inštitut Ljubljana se v rožnatem oktobru pridružuje pobudam ozaveščanja o tej bolezni ter izpostavlja pomen pravočasnega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja raka dojk, so zapisali v sporočilu za javnost.

Najpogosteje za to boleznijo zbolevajo ženske od 50. do 65. leta.

Po podatkih Registra raka RS je v obdobju 2016–2020 v Sloveniji povprečno letno za rakom dojk zbolelo 1481 žensk, umrlo pa 439. V letu 2020 je za rakom dojk zbolelo 1459 oseb, od tega 1448 žensk in 11 moških, umrlo pa 472 žensk in trije moški. To predstavlja osem odstotkov manj odkritih rakov dojk pri ženskah (131) glede na pričakovano število novih primerov raka, pripravljeno na podlagi ocene registra raka za leto 2020, ki je bila, da bo za rakom dojk v letu 2020 zbolelo 1579 žensk.

Ob koncu 2020 je imelo približno 20.000 oseb postavljeno diagnozo raka dojk. Najpogosteje za to boleznijo zbolevajo ženske od 50. do 65. leta. Rak dojk sicer spada med bolezni z dobrim preživetjem. Možnost za ozdravitev je velika, če je ta odkrit pravočasno, ko je še v zgodnji fazi razvoja. In prav državni presejalni program raka dojk Dora je namenjen zgodnjemu odkrivanju te bolezni.

"Samopregledovanje je pomembno ne glede na starost. Vsaka ženska bi morala že v mladosti začeti s samopregledovanjem in tako spoznati svoje dojke. Tako lahko zgodaj zatipamo zatrdline in opazimo spremembe, na katere morda sicer ne bi bile pozorne," so še navedli.