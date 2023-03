Samostoječi kamini, talni kamini in kotni kamini – ogenj brez pepela

Dejstvo je, da je gorivo za njihovo uporabo obnovljiv vir energije, proizveden iz fermentiranih sladkorjev v pšenici in koruzi. Za razliko od plinskih peči, ki temeljijo na fosilnih gorivih, ali električnih grelnih naprav, ki temeljijo na električni energiji, kamini na bioetanol uporabljajo obnovljivo gorivo in jih ni treba priključiti na elektriko. Delujejo tako, da se prižge in izgoreva gorivo. V posodo za gorivo preprosto nalijete gorivo in ga prižgete. Ogenj lahko ugasnete kadarkoli želite tako, da zaprete pokrov. Naslednjič ga začnete uporabljati brez čiščenja.

Talni, kotni ali pa samostoječi kamini na bioetanol so okolju prijazni. Uporabljajo gorivo bioetanol. Večino ljudi bi lahko skrbelo, kako pogosto jih bodo morali polniti, da bodo lahko uživali v toploti. Vendar vam ni treba skrbeti. Večina kakovostnih kaminov na bioetanol je izdelana z nastavljivimi regulacijskimi sistemi, ki vam lahko pomagajo nadzorovati stroške delovanja in količino potrebnega biogoriva. Zmanjšanje jakosti ognja pomeni daljše delovanje ognja.

Kamini na drva niso edina izbira

Kamini na drva že nekaj časa niso več edina rešitev za izpolnitev vaših želja. V našem podjetju vam ponujamo rešitev za vse, ki nimate možnost priklopa na dimnik in pa seveda za tiste, ki si ne želite vsakodnevnega čiščenja saj in pepela. Kamini na bioetanol ustvarjajo pravi plamen, hkrati pa so nezahtevni za čiščenje uporabo in vzdrževanje. Pri izgorevanju bioetanola nastajajo hlapi vode in zelo male količine ogljikovega dioksida, zato kurišča ne potrebujejo dimnika, kar omogoča različne načine vgradnje in vam dopušča več svobode pri postavitvi.

Življenjska doba

Še en razlog, zakaj so kurišča na bioetanol tako prijazna okolju in trajnostna je ta, da so običajno izdelana za daljše življenjsko obdobje. Izdelani so iz najboljših razpoložljivih materialov, ki se obrestuje do konca življenja.

V času, ko se poudarja trajnost in naraščajo stroški energije ter skrb za okolje so prihodnost. Uživajte v toploti in opazujte plesoče plamene, ki s svojim linijskim ali baklastim plamenom v udobju dnevne sobe ustvarijo prijetno vzdušje. Seveda so čudovit kos interierja tudi v drugih prostorih našega doma.

So revolucionarni izdelki, ki so kombinacija odprtega kamina brez dimnika z visoko zmogljivimi gorilniki. Ogromna kolekcija ponuja modele dekorativnih samostoječih kaminov, kotnih kaminov in talnih kaminov, katerih ohišja so narejena iz MDF-a, naravnega ali umetnega kamna, stekla in inox-a. Design je lahko modern, klasičen ali brezčasen. Samostoječi kamini na bioetanol ne potrebujejo dimnika, ventilacijskega sistema, niti sistema za dovod goriva, vendar nam pričarajo prijeten in topel dom. Ponujamo vam različne oblike. Lahko so samostoječi, talni kamini zelo lep prostor pa ustvarijo tudi kotni kamini .

So enostavni in neproblematični za postavitev in jih lahko tudi brez težav premikamo ob selitvi. Lahko jih postavite tudi na teraso. Za to ne potrebujete nikakršnih posebnih priprav.