Slovenija

Samostojne podjetnike čakajo davčne razbremenitve

Ljubljana, 11. 09. 2025 18.55

STA , D. S.
34

Vlada pripravlja spremembe zakonodaje, ki gredo v smeri davčne razbremenitve samostojnih podjetnikov, je po seji vlade povedal njen podpredsednik Matej Arčon. Kakšne bodo te spremembe, bo po njegovih besedah znano v prihodnjih tednih.

"Predsednik vlade in finančni minister tej tematiki posvečata precej časa," je glede morebitne davčne razbremenitve samostojnih podjetnikov dejal Arčon. Potrdil je, da gredo pogovori v tej smeri oz. bodo spremembe v korist samostojnih podjetnikov.

"Nismo vlada, ki bi bila nezmotljiva, smo vlada, ki prisluhne ljudem. V primeru samostojnih podjetnikov se je na ministrstvu naredila analiza, pogledali so finančne zmožnosti države in pregledali, kaj je bilo dobrega in kaj slabega. V tem kontekstu se zdaj pripravljajo določene spremembe, ki jih bosta v prihodnjih tednih predstavila bodisi finančni minister bodisi predsednik vlade," je dejal Matej Arčon.

Na ministrstvu za finance so ob Arčonovih izjavah za STA na kratko pojasnili, da se vlada z vprašanjem normirancev in potencialnih sprememb sistema obdavčitve samostojnih podjetnikov z normiranimi stroški ukvarja že dlje časa. "Spremembe so ves čas na mizi, a dokler proces usklajevanja ni zaključen, je prezgodaj govoriti o konkretnih rešitvah. Preučujemo različne scenarije in ko bo odločitev sprejeta, jo bomo tudi ustrezno predstavili javnosti," so napovedali.

Vlada pripravlja spremembe za podjetnike
Vlada pripravlja spremembe za podjetnike FOTO: Shutterstock

Z letošnjim 1. januarjem uveljavljena novela zakona o dohodnini je med drugim uvedla strožje pogoje za normirance in jim določila nove meje za koriščenje normirane obdavčitve. S tem je vlada, kot je ob njenem sprejemanju v DZ pojasnjeval finančni minister Klemen Boštjančič, zasledovala cilj ponovnega približanja sistema normirancev prvotnemu cilju, to je administrativni poenostavitvi za zavezance z majhnim obsegom poslovanja.

Klemen Boštjančič
Klemen Boštjančič FOTO: Aljoša Kravanja

Do poteze so bili kritični v opoziciji. Poslanci NSi so v začetku avgusta v DZ vložili nov predlog novele zakona o dohodnini, s čimer bi sistem obdavčitve dohodkov iz dejavnosti po sistemu normiranih odhodkov vrnili na stanje pred uveljavitvijo novele. Da bi morali sistem obdavčitve normirancev pustiti, kakršen je bil, meni tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.

Matjaž Han
Matjaž Han FOTO: Bobo
arčon vlada spremembe sp podjetja
Na finančnem ministrstvu za zdaj ne načrtujejo sprememb za normirance

Normiranec s 5,2 milijona evrov prihodki

Lažni bankirji spet na delu: tarča so samostojni podjetniki in podjetja

Samostojni podjetniki posamezniki ne bodo več mogli izvajati osebne asistence

KOMENTARJI (34)

roten
11. 09. 2025 20.29
+1
Že tako narod piska tenko sedaj bo še bolj
ODGOVORI
1 0
Anion6anion
11. 09. 2025 20.13
-1
Diskriminacija. Zakaj samo s.o. je. A delavci pa lahko plačujemo najvišje davke v EU?
ODGOVORI
0 1
Pajo_36
11. 09. 2025 20.04
-1
Nisem še videl revnega s.p-jevca in revnega kmeta. Tako da, najprej bi lahko recimo ultra nadzirali sivo ekonomijo. Mi pride položit ploščice, material vzame na račun v trgovini, meni pa zahteva plačilo na roko brez računa. Isto je s plačami pri s.p-jevcih, ker so vsi na minimalcu in potem keš na roke, seveda dobijko višje transferje od države delavci like otroške dodatke in tako dalje, tako da samo nehajte. Druga stvar, ko boste nadzirali ultra sivo ekonomijo in jo kaznovali, boste posledično lahko nižali davek na dobiček, kar bi za moje pojme bilo fer, da se šteje v pokojninske osnove lastnika s.p.-ja. Znižajte te davke, posledično pa bi država morala zagotoviti delavcu iste pogoje kot v Avstriji, se pravi 14 plač ali vsaj 13 obdavčenih in regres, ki je neobdavčen do določenega zneska. Dačje, nadzor nad neplačniki. Zakaj je tukaj tako vse liberalno? Izvršba prednej se da, dobi, potrdi, je preveč časa naokoli. JAz bi dal na FURS lepo sistem, če v 60 dneh od storitvew recimo ni plačan račun, se takoj blokira račune in plača upnike.... za vse poslovne subjekte ala takoj. Kultura neplačevnaj v Sloveniji je zelo nekulturna, ravno tisit, ki sanjajo druge Švice glih najbolj mutijo pri tem.
ODGOVORI
4 5
followme
11. 09. 2025 20.12
+3
Sem ti dal+ vendar pa lahko sam odpres s.p. ce se tam cedita med in mleko ....po tvojih besedah
ODGOVORI
3 0
Groucho Marx
11. 09. 2025 20.34
'Pozabil' si povedat, da plačilo brez računa zahtevaš ti. Če ti tako hočeš, ti bo račun izdal vsak. Lahko pa greš med spje, če meniš, da so vsi bogataši.
ODGOVORI
0 0
proofreader
11. 09. 2025 20.03
+2
Janša je nižal davke in trošarine.
ODGOVORI
4 2
proofreader
11. 09. 2025 20.00
+5
Golob bo imel letos 2 milijardi minusa. Direktorja podjetja, ki bi delal izgubo, bi lastniki takoj zamenjali.
ODGOVORI
6 1
proofreader
11. 09. 2025 19.59
+2
Janša ni delal takih neumnosti.
ODGOVORI
7 5
slim386
11. 09. 2025 20.00
-2
Ne res ne. Je delal še večje
ODGOVORI
3 5
aco scer
11. 09. 2025 20.12
-1
tako ja, je dvignil "začasno" davek, ki se vleče že 17 let..ko bi ga bilo treba spustiti in postati za tuja podjetja bolj zanimiv.
ODGOVORI
0 1
proofreader
11. 09. 2025 19.58
+2
252 novoustanovljenih gospodarskih družb (-17%) 1.193 novoustanovljenih samostojnih podjetnikov (-9%). Hvala, Robi.
ODGOVORI
2 0
tamiflu
11. 09. 2025 19.58
+1
ej, to pa ne gre, kaj se pa ta vlada gre. janša naj takoj skliče izredno sejo in sestavi interpelacijo proti celi vladi
ODGOVORI
2 1
aco scer
11. 09. 2025 20.14
+1
v kateri vladi se je pa začela delat novela..? ;) Valjda niste janšisti tako kratkovidni, da vedno njegove napake, ki padejo na naslednjo vlado, vidite kot krivdo tiste vlade v kateri se stvari vršijo.. :D
ODGOVORI
1 0
tamiflu
11. 09. 2025 20.25
končno nekdo ,ki razume delovanje janšistov, vedno se šlepajo na minula dela drugih in si prisvajajo zasluge
ODGOVORI
0 0
KR IS 2S
11. 09. 2025 19.58
+2
Na volitvah jim je treba pokazat kje so vrata.
ODGOVORI
3 1
OrodniK
11. 09. 2025 19.57
+3
Ojoj, primite se za denarnice, ... spet! Golobjad razbremenjuje le naše denarnice! In tud če bo res kej sproatila je to le taktika " fejst zategni-pa pol mau popusti"
ODGOVORI
4 1
Lion90
11. 09. 2025 19.57
+2
So pogruntal kok ljudi je zaprlo sp in pocasi zmankuje denarja za lenuhe
ODGOVORI
2 0
xoxotox6
11. 09. 2025 19.55
+5
zopet lažete nič ne bodo razbremenili samo vrnili bodo v prejšnje okvire to pomeni da so ponovno slobodno vse zafural?????kot bi delavcu kije desetletja nosil žakelj cementa -naložili dodaten žakelj, ker so ugotovili da fizčno ne zmore so mu pobrali žakelj , ki so mu ga zaradi pogoltnosti in idiotizma naložili.
ODGOVORI
5 0
proofreader
11. 09. 2025 19.53
+8
Golobovi sprejemajo slabe zakone in jih potem popravljajo.
ODGOVORI
9 1
Gutenberg
11. 09. 2025 19.56
Samo potem niso nič boljši, samo celofan je drug.
ODGOVORI
0 0
CabezaDeTopo
11. 09. 2025 19.50
+9
3 leta nic! Sedaj pa ko se blizajo volitve.... :)))
ODGOVORI
9 0
mackon08
11. 09. 2025 19.46
+12
Razbremenili bodo tako, da bodo podjetniki več plačevali. Že videno.
ODGOVORI
13 1
Rdečimesečnik
11. 09. 2025 19.43
+11
Bleferji
ODGOVORI
12 1
krmeki
11. 09. 2025 19.40
-10
Edino dobro stvar ki so jo sprejeli bodo razveljavili? Vlada dela samo za sp ki so davčno najbolj privilegirani ljudje. Vsem ostalim pa samo nabija davke
ODGOVORI
3 13
El pi5tolero
11. 09. 2025 19.37
+8
Zdej k jih je pol propadl bojo pa olajsave? Tud ce ne! Janez jim ni bil dobr pa jim je tone dnarja zbasu u rt pa so svobodo volil k je spravla v bankrot! Zrite zdej golobji drek! Lol
ODGOVORI
11 3
Ledeni čaj
11. 09. 2025 19.37
+12
Dvigneš davke za 20% in jih potem spustiš. Kot v 1984 vam bo vlada rekla, da jih je spustila za 30%. Ovce bodo pa ploskale.
ODGOVORI
12 0
Kislarepa20
11. 09. 2025 19.36
+11
a se blizajo volitve?
ODGOVORI
11 0
