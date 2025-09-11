Samostojne podjetnike čakajo davčne razbremenitve

"Predsednik vlade in finančni minister tej tematiki posvečata precej časa," je glede morebitne davčne razbremenitve samostojnih podjetnikov dejal Arčon. Potrdil je, da gredo pogovori v tej smeri oz. bodo spremembe v korist samostojnih podjetnikov.
"Nismo vlada, ki bi bila nezmotljiva, smo vlada, ki prisluhne ljudem. V primeru samostojnih podjetnikov se je na ministrstvu naredila analiza, pogledali so finančne zmožnosti države in pregledali, kaj je bilo dobrega in kaj slabega. V tem kontekstu se zdaj pripravljajo določene spremembe, ki jih bosta v prihodnjih tednih predstavila bodisi finančni minister bodisi predsednik vlade," je dejal Matej Arčon.
Na ministrstvu za finance so ob Arčonovih izjavah za STA na kratko pojasnili, da se vlada z vprašanjem normirancev in potencialnih sprememb sistema obdavčitve samostojnih podjetnikov z normiranimi stroški ukvarja že dlje časa. "Spremembe so ves čas na mizi, a dokler proces usklajevanja ni zaključen, je prezgodaj govoriti o konkretnih rešitvah. Preučujemo različne scenarije in ko bo odločitev sprejeta, jo bomo tudi ustrezno predstavili javnosti," so napovedali.
Z letošnjim 1. januarjem uveljavljena novela zakona o dohodnini je med drugim uvedla strožje pogoje za normirance in jim določila nove meje za koriščenje normirane obdavčitve. S tem je vlada, kot je ob njenem sprejemanju v DZ pojasnjeval finančni minister Klemen Boštjančič, zasledovala cilj ponovnega približanja sistema normirancev prvotnemu cilju, to je administrativni poenostavitvi za zavezance z majhnim obsegom poslovanja.
Do poteze so bili kritični v opoziciji. Poslanci NSi so v začetku avgusta v DZ vložili nov predlog novele zakona o dohodnini, s čimer bi sistem obdavčitve dohodkov iz dejavnosti po sistemu normiranih odhodkov vrnili na stanje pred uveljavitvijo novele. Da bi morali sistem obdavčitve normirancev pustiti, kakršen je bil, meni tudi minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han.
