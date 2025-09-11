Samostojne podjetnike čakajo davčne razbremenitve

"Predsednik vlade in finančni minister tej tematiki posvečata precej časa," je glede morebitne davčne razbremenitve samostojnih podjetnikov dejal Arčon. Potrdil je, da gredo pogovori v tej smeri oz. bodo spremembe v korist samostojnih podjetnikov.

"Nismo vlada, ki bi bila nezmotljiva, smo vlada, ki prisluhne ljudem. V primeru samostojnih podjetnikov se je na ministrstvu naredila analiza, pogledali so finančne zmožnosti države in pregledali, kaj je bilo dobrega in kaj slabega. V tem kontekstu se zdaj pripravljajo določene spremembe, ki jih bosta v prihodnjih tednih predstavila bodisi finančni minister bodisi predsednik vlade," je dejal Matej Arčon.

Na ministrstvu za finance so ob Arčonovih izjavah za STA na kratko pojasnili, da se vlada z vprašanjem normirancev in potencialnih sprememb sistema obdavčitve samostojnih podjetnikov z normiranimi stroški ukvarja že dlje časa. "Spremembe so ves čas na mizi, a dokler proces usklajevanja ni zaključen, je prezgodaj govoriti o konkretnih rešitvah. Preučujemo različne scenarije in ko bo odločitev sprejeta, jo bomo tudi ustrezno predstavili javnosti," so napovedali.