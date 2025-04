Samovolja Jankovića: Ne želi posredovati kopije podpore Vučiću

Sklepe Komisije za mednarodne odnose so sprejeli štirje opozicijski mestni svetniki. Zavrnili so Jankovićevo podporo Vučiću, podprli študentske proteste, zahtevali, naj jim župan posreduje vse podatke o njegovih poteh v tujino, in, ključno, pozvali so ga, naj jim v 30 dneh posreduje dokaz, da je Vučiću pismo poslal v svojem in ne v imenu občine. Bo tik pred iztekom roka poslal pismo komisiji?

Zoran Janković odgovarja takole: "Odgovor je ne, zakaj pa bi ga? Tega ne morejo zahtevati." Na vprašanje, kaj pričakuje, kaj bodo zdaj naredili, odgovarja: "Njih vprašajte, ne, polnoletni so vsi in se bodo odločili, kaj bodo naredili."

Janković s tem dokazuje, da je pismo poslal z naslova občine ... tako ravnanje župana razume član komisije, ki je sprejela sklepe. Denis Striković, ljubljanski mestni svetnik iz stranke Vesna, meni: "Bolj kot se župan bliža tej 20. obletnici, bolj je avtoritaren in manj demokratičen, če je sploh kdaj bil demokratičen, to je zdaj drugo vprašanje. In definitivno župan Zoran Janković ni Ljubljana, Ljubljana je več kot samo en človek in tudi te karte se bodo porušile in tudi Zoran Janković se bo poslovil."