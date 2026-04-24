Subrina Recept TEEN ACTION je šampon, ki razume najstniško lasišče. Z naravnimi učinkovinami ciljno deluje na prhljaj in mastne lase, hkrati pa spoštuje naravni mikrobom kože. Rezultat so zadovoljni najstniki, ki so se znebili problema, in mame, ki nimajo skrbi o morebiti neugodnih izdelkih za mladostniško lasišče.

Njegova skrivnost je v inovativni 100 % naravni učinkovini Propanediol Caprylate , ki deluje ciljno in pametno – aktivira se šele v prisotnosti povzročitelja prhljaja, kvasovke Malassezia.

To pomeni, da pomaga odstraniti vzrok prhljaja, hkrati pa ne poruši naravnega ravnovesja na lasišču. Poleg tega zmanjšuje izločanje maščobe in pomaga preprečevati, da bi se težave hitro ponovile.