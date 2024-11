Samsung ekosistem za pametni dom: priročnost, varnost in udobje

OGLAS

Televizor kot središče vašega povezanega doma Samsung pametni televizor, kot sta OLED ali Neo QLED, lahko postane vaš osrednji nadzorni center vašega doma. Prek aplikacije SmartThings, ki je nameščena na televizorju, lahko upravljate vse povezane naprave, od nastavitve temperature in svetlobe do preverjanja stanja kuhinjskih naprav ter varnostnih sistemov. Vse naprave, povezane v ekosistem, lahko spremljate in nadzorujete na enem mestu, kar omogoča večje udobje in učinkovito upravljanje.

Funkcija 3D prikaz zemljevida vam omogoča, da na televizorju vizualno spremljate vse naprave in preverjate njihov status. Na interaktivnem zemljevidu si lahko ogledate, kje v prostoru so posamezne naprave, in hitro dostopate do njihovih nastavitev. Tako lahko enostavno prilagodite naprave ali jih izklopite, ko jih ne potrebujete, s čimer prihranite energijo in zmanjšate stroške. Pametne naprave za kuhinjo: hladilnik, ki skrbi za svežino in trajnost S Samsung pametnim hladilnikom, ki je povezan v ekosistem SmartThings, postane tudi kuhinja del povezanega doma. S funkcijo SmartThings Energy lahko spremljate porabo energije hladilnika in nastavite načine varčevanja, s katerimi optimizirate delovanje. Hladilnik je opremljen tudi s tehnologijo Power Cool in Power Freeze, ki omogočata hitro hlajenje ali zamrzovanje živil z enim dotikom. Z uporabo pametnega televizorja kot središča za nadzor lahko preprosto prilagajate nastavitve hladilnika neposredno iz dnevne sobe, ne da bi sploh stopili v kuhinjo.

Pametni pralni stroj, ki prilagaja pranje vašemu urniku Samsung pametni pralni stroj z vgrajeno tehnologijo AI Ecobubble prinaša inovativno in učinkovito pranje. Pralni stroj ustvarja drobne mehurčke, ki prodrejo globoko v tkanine in hitro odstranijo umazanijo tudi pri nizkih temperaturah, kar prihrani energijo in hkrati ohranja oblačila kot nova. S funkcijo SmartThings Laundry lahko prilagodite urnik pranja glede na vaš ritem in tako optimizirate čas. Pralni stroj lahko upravljate prek televizorja, kjer lahko spremljate napredek pranja in prejmete obvestila, ko je perilo pripravljeno na sušenje.

Sesalnik Bespoke Jet AI – popolno čiščenje brez napora Čiščenje še nikoli ni bilo tako enostavno kot s pametnim sesalnikom Samsung Bespoke Jet AI. Sesalnik s pomočjo umetne inteligence prepozna različne tipe tal in samodejno prilagodi moč sesanja za optimalno čiščenje. Opremljen je z naprednimi senzorji, ki omogočajo učinkovito čiščenje brez obremenitev, LED lučke na krtači pa osvetljujejo temne površine, tako da ne zgrešite nobenega kotička. Samsung ekosistem za pametni dom prinaša tehnologijo, ki izboljšuje vsak vidik vašega življenja. S televizorjem kot osrednjo točko imate na dosegu roke popoln nadzor nad kuhinjskimi aparati, pralnim strojem, sesalnikom in varnostnimi napravami. S pametnimi rešitvami, ki vključujejo energetsko varčevanje, avtomatizacijo in prilagodljive načine delovanja, Samsung omogoča, da živite v udobnem, povezanem in varnem domu.

Več daril ob večjem TV-ju Izbira novega televizorja je lahko zelo težka, če veste, da je vsak model zgodba zase. Ko pa ob vsakem nakupu dodamo še darilo, je izbira še težja. Zato bodo to zdaj za vas sladke skrbi, izbira pa lažja, saj ob večjem televizorju dobite več daril. Če se odločite za TV, manjši od 138 cm (55"), dobite za darilo Galaxy Fit3, ob TV-jih, velikih od 163 cm (65") do 195 cm (77"), dobite Galaxy Fit3 in dodatno darilo Galaxy Buds FE. Izberete lahko tudi TV napravo, veliko 210 cm (83") ali večjo in dobite kar tri darila: Galaxy Fit3 + Galaxy Buds FE + Galaxy A55 5G. Promocija velja za vse serije televizorjev QLED, Neo QLED, The Frame in OLED iz leta 2023 in 2024, ter velja za fizične in pravne osebe.

Promocija traja od 10. 10. do 01. 12. 2024 ali do porabe zalog daril. Darila se razlikujejo glede na kupljeno napravo. Več informacij in pravila promocije so na voljo na spletni strani Samsung.

