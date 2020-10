Samsung Galaxy S20 FE na voljo v Slovenji

Vrhunski pametni telefon, zasnovan na podlagi povratnih informacij uporabnikov, na voljo že od 649 evrov naprej.

Nova posebna različica Galaxy S20 pametnega telefona, imenovana Fan Edition (FE), je od danes na voljo tudi v Slovenji. Galaxy S20 FE pametni telefon je zasnovan tako, da vključuje vse funkcije, za katere so pripadniki Z generacije povedali, da so jim pomembne pri pametnem telefonu.

Samsung Galaxy S20 FE

Galaxy S20 FE pametni telefon nudi izjemno trojno kamero z umetno inteligenco, vrhunsko povezljivost in razširjen pomnilnik. Samsung je novi pametni telefon opremil s 4.500 mAH baterijo, ki lahko zdrži ves dan* in zmogljivim procesorjem, nudi pa tudi Super hitro polnjenje - tako boste popolnoma brezskrbni, ne glede na to, kaj počnete ali kje ste. Galaxy S20 FE z velikimi slikovnimi senzorji in obdelavo več kadrov omogoča, da posnamete bogatejše in živahnejše posnetke - tudi pri šibki svetlobi. Obdelava več kadrov v Nočnem načinu z integracijo sličic, ki temelji na umetni inteligenci, stabilizira gibanje, tako bodo vaši posnetki vedno vrhunski. Izjemni 16,51-centimetrski brezkončni-O zaslon s Full HD+ kakovostjo slike in 120 Hz hitrostjo osveževanja zagotavlja bolj poglobljeno izkušnjo ter zabavnejše igranje, predvajanje vsebin in videoklice.

Samsung Galaxy S20 FE

Elegantno zasnovani pametni telefon pa je na voljo v šestih trendovskih odtenkih z gladkim mat zaključkom, od velikih in drznih do subtilnih in klasičnih barv. Uporabniki lahko izbirajo med nebeško rdečo, nebeško oranžno, nebeško lila, nebeško zeleno, nebeško modro in nebeško belo barvo**. Odlikuje ga teksturiran učinek meglice, zato bodo prstni odtisi po uporabi manj vidni. Pripadnikom Z generacije je zelo pomembna tudi družbena odgovornost, zato ima Galaxy S20 FE tudi vnaprej nameščeno Samsung Global Goals aplikacijo, ki združuje uporabnike iz 170 držav in jim pomaga doseči skupne cilje do leta 2030. Zahvaljujoč Galaxy skupnosti in uporabi aplikacije je Samsung zbral že več kot milijon dolarjev donacij za Razvojni program Združenih narodov.

Samsung Galaxy S20 FE

*Na podlagi povprečne življenjske dobe baterije v običajnih pogojih uporabe. Se lahko razlikuje. **Barve se lahko razlikujejo glede na ponudnika.

Samsung Galaxy S20 FE