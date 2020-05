Samsung Galaxy S20 Ultra – bodite del neskončnih možnosti

Kamera, ki vam da tisto, česar niste vedeli, da želite

Če bi vas nekdo vprašal, da opišete moč kamere Galaxy S20 Ultra, bi se zagotovo počutili kot najboljši profesionalni fotograf. Neverjetna kamera, ki odlikuje Galaxy S20 Ultra, prinaša v vaš svet ogromen napredek na področju ločljivosti fotografij in videoposnetkov kinematografske kakovosti. Wow faktor se skriva v osupljivih 108 MP, ki daleč presega običajnih 12. Zagotavlja na milijone več slikovnih pik za ustvarjanje neverjetno ostrih posnetkov, ki jih lahko obrezujete in tiskate – brez odrekanja podrobnostim. Pri tem pa ne smemo pozabiti na 100-kratno povečavo, ki odkriva popolnoma nove posnetke. Najnaprednejša povečava doslej se začne z 10-kratno hibridno optično povečavo, ki jo omogočata revolucionarni zloženi objektiv in slikovni senzor visoke ločljivosti.

Galaxy S20 Ultra se lahko tudi pohvali z najzmogljivejšo selfi kamero Galaxy telefonov doslej. Sprednja kamera s 40 MP Galaxy S20 Ultra prinaša profesionalno tehnologijo za snemanje izjemno podrobnih selfijev, poleg tega pa ob šibki svetlobi samodejno preklopi na ločljivost 10 MP z večjimi slikovnimi pikami ter vam s tem zagotovi ustvarjanje ostrih selfijev tudi v tovrstnih pogojih.

Bodite del neskončnih možnosti

Celotna Galaxy S20 serija pametnih telefonov vključuje vrhunske tehnologije, ki jih Galaxy uporabniki želijo in pričakujejo in je najvarnejša serija Samsung naprava doslej, zaščitena s Knox varnostno platformo, ki varuje tako programsko kot tudi strojno opremo. Za zaščito vaše PIN kode, gesla, vzorca in zasebnega gesla za blokovno verigo je Samsung ustvaril varen procesor, kjer je varnost združena z Knox platformo in vključena v vsak del vašega telefona.

Galaxy S20, S20+ in S20 Ultra pametni telefoni so narejeni za zmogljivo kamero, saj lahko svoje videoposnetke in fotografije visoke ločljivosti shranite na ogromnem vgrajenem pomnilniku. Pomnilnik lahko do skupno 1,5 TB razširite s pomočjo microSD kartice.

Galaxy S20 Ultra vključuje tudi veliko inteligentno baterijo, ki omogoča 45 W super hitro polnjenje.

Ste pripravljeni nanj?

Z revolucionarno funkcijo 8K video slike, ki ne bo spremenila zgolj načina ustvarjanja videoposnetkov, temveč tudi fotografij – 5G tehnologija pa spremenila način, na katerega vsebine delite. Dodajte še Samsung Knox varnost, inteligentno baterijo, zmogljiv procesor in ogromen pomnilnik ter odkrijte popolnoma nov svet mobilnih naprav Galaxy S20 Ultra pametnega telefona.

Naročnik oglasa je Samsung.