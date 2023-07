Samsung Galaxy Z Flip5 in Galaxy Z Fold5: Prilagodljivost in vsestranskost brez kompromisov

Galaxy Z serija z inovativno obliko, izboljšano z novim tečajem Flex Hinge za uravnoteženo oblikovno zasnovo, in profesionalnimi zmogljivostmi fotoaparata z edinstveno kamero FlexCam zagotavlja neprekosljivo izkušnjo zlaganja.

Podjetje Samsung Electronics je danes predstavilo peto generacijo zložljivih telefonov Galaxy: Galaxy Z Flip5 in Galaxy Z Fold5 . Kot vodilna v panogi ponujata edinstvene izkušnje za vsakega uporabnika z elegantnimi in kompaktnimi oblikami, neštetimi možnostmi prilagajanja in visoko zmogljivostjo. Nov tečaj Flex Hinge omogoča izkušnjo zlaganja, hkrati pa ponuja estetsko uravnoteženo in trdno obliko. Te neprekosljive zložljive naprave omogočajo izjemne zmogljivosti kamere, kot je FlexCam za fotografiranje iz ustvarjalnih kotov. Z visoko zmogljivostjo in optimizirano baterijo, ki jo poganja najnovejši procesor, Samsung Galaxy Z serija spreminja možnosti pametnega telefona - odprtega ali zaprtega.

icon-expand

"Samsung z zložljivimi napravami revolucionarno spreminja mobilno industrijo, saj postavlja standarde in nenehno izboljšuje izkušnjo," je dejal TM Roh, predsednik in vodja oddelka Mobile eXperience Business pri podjetju Samsung Electronics. "Vsak dan več ljudi izbere naše zložljive telefone, saj ponujajo izkušnjo, ki si jo ljudje želijo in je ne morejo dobiti pri nobeni drugi napravi. Galaxy Z Flip5 in Galaxy Z Fold5 sta najnovejši napravi, ki dokazujeta našo zavezanost k izpolnjevanju potreb naših strank z inovativno tehnologijo." Samsung dediščina inovacij in predanost kategoriji zložljivih naprav je ustvarila neverjetno vsestranske naprave, ki so sedaj na voljo. Z močnim prepričanjem o potencialu zložljivega formata ter vrhunskimi zmogljivostmi za raziskave in razvoj ter proizvodnjo je Samsung dosledno izpopolnjeval in optimiziral serijo Galaxy Z. Od ustvarjanja vsebin na novem oknu Flex Window1 naprave Galaxy Z Flip5 do nemotenega večopravilnega dela na napravi Galaxy Z Fold5 - ta serija zložljivih naprav Galaxy izpolnjuje in presega značilne potrebe današnjih uporabnikov. Poleg tega sta Galaxy Z Flip5 in Galaxy Z Fold5 skrbno zasnovana tako, da izpolnjujeta pričakovanja glede vzdržljivosti. Glavni zaslon je opremljen s plastjo za razpršitev udarcev in preoblikovano zadnjo stranjo za trdnejši zaslon2. Skupaj s podporo IPX83, okvirji Armor Aluminum in steklom Corning Gorilla Glass Victus 24, uporabljenim na zaslonu Flex Window in zadnjem pokrovu, Galaxy Z Flip5 in Galaxy Z Fold5 zagotavljata zaščito, ki jo potrošniki pričakujejo, dodatno pa jo izboljša tečaj Flex Hinge. Ta novi integrirani modul tečajev ima strukturo z dvema tirnicama, ki razpršuje zunanje udarce.

icon-expand

Galaxy Z Flip5: Ultimativna žepna naprava za samoizražanje brez kompromisov Galaxy Z Flip5 zagotavlja stilsko in edinstveno zložljivo izkušnjo z žepno napravo, ki je ustvarjena za samoizražanje. Novo okno Flex Window, ki je zdaj 3,78-krat večje5 od prejšnje generacije, ponuja številne obstoječe in nove možnosti. Zagotavlja več možnosti prilagajanja, vključno z informativnimi in grafičnimi urami, ki se lahko ujemajo z obliko številčnice uporabnikove ure iz serije Galaxy Watch66, ter s stilskimi okvirji. Poleg tega novi ovitek Flipsuit7 Galaxy Z Flip5 zagotavlja zaščito naprave z zamenljivo kartico NFC, zato lahko uporabniki uskladijo zasnovo okna Flex Window in zasnovo ohišja za še več možnosti prilagajanja. Ko je Galaxy Z Flip5 zložen, ponuja več uporabnosti kot kdaj koli prej. Iz Flex Window lahko uporabniki hitro in brez težav dostopajo do uporabnih informacij. Z gradniki (Widgets) lahko preverijo vreme, nadzorujejo predvajanje glasbe in poslušajo najljubšo glasbo s pripomočkom Media Controller8 ali pa spremljajo najnovejše informacije s svetovnih borz s pripomočkom Google Finance. Preprosto si lahko ogledajo vse gradnike na prvi pogled in takoj preklapljajo med njimi s pritiskom na zaslon, da aktiviajo prikaz Multi Widget View. Poleg tega lahko uporabniki preprosto preverijo obvestila in dostopajo do hitrih nastavitev za Wi-Fi ali Bluetooth. Ne da bi odprli napravo, lahko pregledajo zgodovino klicev in vrnejo neodgovorjene klice ter odgovarjajo na besedila na poti s funkcijo Quick Reply s polno tipkovnico QWERTY in vidnostjo zgodovine klepeta.

icon-expand

Galaxy Z Flip5 s svojo edinstveno obliko ponuja tudi najbolj vsestransko izkušnjo kamere na pametnem telefonu Samsung Galaxy. Z večjim okencem Flex Window lahko z zadnjo kamero uporabniki posnamejo visokokakovostne selfije. S kamero FlexCam lahko zajemajo osupljive fotografije iz ustvarjalnih kotov brez uporabe rok. Tudi pregledovanje in urejanje posnetkov v načinu Flex9 je hitro in preprosto. Uporabniki lahko s hitrim pregledom v oknu Flex Window preprosto pregledajo, prilagodijo barvni ton ali izbrišejo slike. Ko fotografirajo prijatelja, lahko z dvojnim predogledom (Dual Preview)10 v oknu FlexCam vidijo sebe, tako da lahko v realnem času opravijo prilagoditve za popoln posnetek. Poleg tega lahko s stabilizacijo fotoaparata Super Steady dosežejo gladek posnetek na poti, medtem ko funkcija Auto Framing11 poskrbi, da nihče ne ostane izven posnetka. Galaxy Z Flip5 zmogljivi izkušnji s kamero dodaja izboljšane rešitve z umetno inteligenco, ki poživijo vsako fotografijo. Za ustvarjalnost tudi pri šibki svetlobi z izboljšanimi možnostmi poskrbi funkcija Nightography, ki optimizira fotografije in videoposnetke v pogojih ambientalne osvetlitve. Algoritem za obdelavo slikovnega signala (ISP), ki ga poganja umetna inteligenca, popravi vse vizualne šume, ki običajno pokvarijo slike pri šibki svetlobi, hkrati pa izboljša podrobnosti in barvne tone. Z digitalno 10-kratno povečavo12 so fotografije jasnejše tudi od daleč. Galaxy Z Fold5: Ultimativna naprava za produktivnost z velikim zaslonom Galaxy Z Fold5 v najtanjšem in najlažjem13 zložljivem telefonu doslej ponuja izjemen, velik zaslon in vzdržljivo baterijo14. Enostavno ga je vzeti s seboj kamor koli, hkrati pa zagotavlja najmočnejšo zmogljivost v seriji Galaxy Z.

icon-expand

Galaxy Z Fold je bil pionir pri spreminjanju vsakodnevne produktivnosti z robustno izkušnjo velikega zaslona, ki se je razvila iz Multi Window15 in App Continuity16 do številnih funkcij, vključno z opravilno vrstico (Taskbar)17, povleci in spusti ter optimizacijo aplikacij tretjih oseb. Tudi S Pen Fold Edition pisalo18, ki je bilo predstavljeno v tretji generaciji telefona Fold leta 2021, je bilo izpopolnjeno, da zagotavlja vrhunsko izkušnjo pisanja na telefonu Galaxy Z Fold5. Te funkcije in orodja skupaj zagotavljajo zmogljivo produktivnost na velikem zaslonu in uporabnikom omogočajo opravljanje pomembnih nalog kjerkoli. Izboljšana opravilna vrstica Taskbar omogoča dinamično produktivnost, saj lahko uporabniki hitro preklapljajo med pogosto uporabljenimi aplikacijami. Za učinkovitejše delo so zdaj na voljo do štiri nedavne aplikacije. Z novo izboljšano funkcijo vlečenja in spuščanja z dvema rokama19 lahko povečate produktivnost tudi pri premikanju vsebine med aplikacijami in zasloni. Enostavno se z enim prstom dotaknite in pridržite sliko v aplikaciji Samsung Galerija, z drugim prstom pa odprite aplikacijo Samsung Notes in povlecite ter spustite sliko. S skritim pojavnim oknom20 lahko aplikacija še naprej deluje v ozadju, kar uporabnikom omogoča gledanje video vsebin na celotnem zaslonu in klepet s prijatelji v plavajočem pojavnem oknu ob robu zaslona. Novo tanjše21 in kompaktnejše S Pen Fold Edition pisalo22 omogoča lažje ustvarjanje opomb in zapisovanje idej v realnem času, hkrati pa ga je mogoče udobneje spraviti v žep. Tanek ovitek za S Pen pisalo23 je skoraj enako debel24 kot običajno ohišje za Fold in je na voljo v različnih slogih in barvah25, tako da lahko uporabniki svoja S Pen pisala nosijo v slogu.

icon-expand

19,3-centimetrski (7,6-palčni) glavni zaslon26 omogoča, da uporabniki na poti naredijo več in jim nudi neprekinjeno gledanje na velikem zaslonu, tako da lahko uporabniki uživajo v svojem najljubšem filmu v pokončnem ali ležečem položaju. Poleg tega se je največja svetlost povečala za več kot 30 %, do 1750 nitov27, za optimalno izkušnjo gledanja na prostem, tudi pod močno sončno svetlobo. Mobilna platforma Snapdragon 8 Gen 2 za Galaxy28, ki uporabnikom zagotavlja poglobljeno igralno izkušnjo na največjem zaslonu pametnega telefona Galaxy, izboljšuje grafiko in z uporabo umetne inteligence omogoča dinamično igranje in večigralske funkcije. Galaxy Z Fold5 lahko brez težav prenese maratonske igralne seanse z naprednim hladilnim sistemom, ki pametneje odvaja toploto za manjši zamik in brez padca zmogljivosti. Prinaša pozitiven vpliv na planet Samsung še naprej dokazuje napredek pri uresničevanju okoljske vizije podjetja in pospešuje ukrepe, ki pripomorejo k doseganju ciljev, vključno z doseganjem ničelnih emisij ogljika do konca leta 2030 v oddelku Device eXperience. Galaxy Z Flip5 in Galaxy Z Fold5 vsebujeta29 več različnih recikliranih materialov30 kot prejšnji generaciji, vključno z recikliranim steklom in aluminijem, ki sta bila reciklirana po uporabi ter reciklirano plastiko, pridobljeno iz zavrženih ribiških mrež, sodov za vodo in steklenic PET. Celo papir, uporabljen za embalažno škatlo31, je izdelan iz 100-odstotno recikliranega materiala32.

icon-expand

Te inovacije so bile načrtno zasnovane tudi za optimalno dolgo življenjsko dobo. Vsaka naprava ima pet let varnostnih posodobitev in štiri generacije nadgradenj operacijskega sistema, kar pomaga podaljšati življenjsko dobo izdelka. Razpoložljivost in posebna ponudba ob prednaročilu Galaxy Z Flip5 in Galaxy Z Fold5 sta od danes, 26. julija, na voljo za prednaročilo v Sloveniji pri pooblaščenih partnerjih Samsung. S prednaročilom pametnih telefonov Galaxy Z Flip5 in Galaxy Z Fold5 dobite odlične ugodnosti: več pomnilniškega prostora za ceno osnovne različice in dodaten bonus. Za vsa pravila in pogoje promocije obiščite povezavo . Galaxy Z Flip5 bo na voljo po priporočeni maloprodajni ceni od 1.199 EUR, Galaxy Z Fold5 pa po priporočeni maloprodajni ceni 1.899 EUR.

icon-expand

Galaxy Z Flip5 omogoča uporabnikom, da se izražajo z barvami, kot so mentol zelena, grafitna, kremna in barva sivke33, ter z vrsto dodatkov34, kot so prosojen ovitek za telefon, ohišje z zavihkom iz eko usnja, ohišje Flipsuit in enostavno prenosno silikonsko ohišje z obročem, s katerimi lahko ustvarijo bolj prilagojen videz. Galaxy Z Fold5 je na voljo v ledeno modri, fantomsko črni in kremni barvi35 ter z različnimi ovitki, ki zagotavljajo praktičnost in slog, vključno s tankim ovitkom za S Pen pisalo, prosojnim ovitkom za telefon, ovitkom iz eko usnja in stoječim ovitkom s trakom36. Če želite izvedeti več o Galaxy Z Flip5 in Galaxy Z Fold5, obiščite spletno stran Samsung.

icon-expand