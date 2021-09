Samsung Galaxy Z Fold3 5G in Samsung Galaxy Z Flip3 5G: Dvakrat več udobja, dvakrat bolj produktivno delo pri dvakrat hitrejšem zaslonu

Samsung Galaxy Z Fold3 5G in Samsung Galaxy Z Flip3 5G sta pametna telefona, ki sta stopila svetlobno leto naprej in postavila nove standarde tako v poslovni rabi telefona za večopravilnost, predstavitve in hitrost dela kot za uživanje v gledanju serij, tekem, igranju iger in poslušanju glasbe. Priljubljene serije boste imeli še raje, posel bo tekel gladko kot vaš prst po zaslonu, in to vse med dopisovanjem s prijatelji, ne da bi prekinili katerokoli od teh aktivnosti – s pomočjo pametnih telefonov Samsung Galaxy Z Fold3 5G in Samsung Galaxy Z Flip3 5G.

Telefona, ki sta opremljena, da pazita sama nase

Gorilla Glass Victus je steklo, ki Samsung Galaxy Z Fold3 5G in Samsung Galaxy Z Flip3 5G obdaja spredaj in zadaj. Je najbolj čvrsto steklo v uporabi doslej. Ti telefoni imajo tudi aluminijasto ohišje Armor Aluminium, ki jih naredi bolj odporne od vseh predhodnikov. Obe napravi imata prek notranjih zaslonov nameščen novi zaščitno folijo iz raztegljivega materiala PET in optimizirane panelne sloje, zaradi česar je glavni zaslon do 80 odstotkov bolj vzdržljiv od predhodnih modelov. Poslovite pa se lahko tudi od strahu pred vodo, saj sta Samsung telefona Samsung Galaxy Z Fold3 5G in Samsung Galaxy Z Flip3 5G prva zložljiva vodoodporna telefona s certifikatom IPX8. V naglih in nenapovedanih nalivih bodo problem samo mokri čevlji, telefon pa lahko brez težav držite celo v roki.

Produktiven kot osebni računalnik, a paše v vašo dlan

Ko želite skrajšati izgubljeni čas, so prva asociacija poslovne naloge in večopravilnost, ki je postala nuja. Model Galaxy Z Fold3 sledi vašemu ritmu življenja in omogoča delo s tremi aplikacijami naenkrat. Med videoklicem glejte predstavitev vaših kolegov, sledite svoji predstavitvi in delajte zapiske na zaslonu – vse brez odpiranja dodatnih oken. Vse to vam bo olajšalo pisalo S Pen, ki je sedaj kompatibilno s Samsung Galaxy Z Fold3 5G in vam še pohitrilo ter olajšalo proces ilustriranja in predstavitev.

