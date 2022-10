Samsung se s pomočjo projekta YOUniversity povezuje z mladimi

V prvi polovici leta sta zaživela projekt in platforma YOUniversity preko katere podjetje Samsung študentom ponuja najrazličnejše ugodnosti.

Ob začetku študijskega leta podjetje ponovno začenja s pospešenim izvajanjem aktivnostmi, ki bodo tako brucem kot študentom višjih letnikov omogočili bolj prijeten začetek izobraževanja. Prijavljeni uporabniki platforme se lahko še do konca meseca potegujejo za t. i. FlexBox, osvojijo vstopnice za največjo študentsko marketinško konferenco Fanfara ter se prijavijo za 7-dnevno brezplačno uporabo novega neustavljivega zložljivega pametnega telefona Galaxy Z Flip4. V želji, da bi dosegel kar najširši krog mladih, se Samsung povezuje s fakultetami in študentskimi organizacijami ter udeležuje najrazličnejših dogodkov in konferenc. Na slednjih študentom omogoča, da se seznanijo z najnovejšimi pametnimi napravami podjetja in naprednimi funkcijami, ki jih le-te prinašajo. Na študentski marketinški konferenci Fanfara, ki bo 24. oktobra v Cankarjevem domu postregla s številnimi predavanji in delavnicami, bodo udeleženci lahko spoznali tudi zadnjo generacijo zložljivih telefonov Galaxy Z Flip4 in Galaxy Z Fold4, Galaxy Buds2 Pro brezžične slušalke in novo serijo pametnih ur Galaxy Watch5. Prav omenjene naprave bodo mladim uporabnikom omogočile, da bodo lažje opravljali študijske obveznosti tudi v primeru šolanja na daljavo, jih opominjale na bližajoče se roke za oddajo nalog ter jim pomagale pri oblikovanju bolj zdravih navad.

Noemi Zonta

Aktivnosti za študente z veseljem že dlje časa podpira tudi vplivnica Noemi Zonta, ki je o projektu povedala: "Vesela sem, da sem lahko ponovno del Samsung YOUniversity projekta. Novo študijsko leto je tu in zdi sem mi super, da imajo študentje na voljo vse ugodnosti, ki jih ponuja YOUniversity platforma. Mlade spodbuja h kreativnemu razmišljanju in ustvarjanju na različnih področjih. Meni osebno je najljubša korelacija med napravami in ustvarjanjem kreativnih vsebin z njimi. Študentom želim uspešno študijsko leto in veliko zabave na YOUniversity platformi." Dodatne ugodnosti za registrirane uporabnike platforme Platforma bo v prihajajočih mesecih študentom ponudila še več aktivnosti, ugodnosti in možnosti za osvojitev lepih nagrad. V oktobru bo prvih 400 registriranih uporabnikov, ki se bodo na strani prijavili za prejem škatle, na dom prejelo brezplačen #FlexBox paket, več informacij o aktivnosti pa je na voljo na spletni strani.

Namen platforme je mladim predstaviti tehnološke inovacije podjetja Samsung in omogočiti preizkus novih naprav. Na platformi se lahko študentje prijavijo za 7-dnevno brezplačno uporabo novega neustavljivega zložljivega pametnega telefona Galaxy Z Flip4. Vse kar morajo študentje storiti je, da se registrirajo na spletni strani YOUniversity , s telefonom ujamejo zanimive trenutke svojega študijskega vsakdana in na ta način potegujejo za novi Galaxy Z Flip4. Prizadevanja podjetja Samsung pri spodbujanju inovativnih idej, kreativnosti in izvirnosti mladih podpira tudi vplivnica Lara Tošić. "YOUniversity se mi zdi res enkraten projekt. Že samo Flexbox je nekaj, česar bi bil vesel vsak, ne samo študent. Da dobiš škatlo napolnjeno z ogromno darilci, ki ti lahko pomagajo in popestrijo to študentsko leto – je sploh lahko še kaj boljšega? Predvsem mi je všeč tudi izziv za Galaxy Z Flip4, v okviru katerega lahko vsak posameznik pokaže svojo kreativno plat. Sedem dni za preizkus telefona se zdi morda malo, a je po mojem mnenju dovolj. V sedmih dneh se lahko res spoznaš s telefonom in se odločiš, če ti je všeč ali ne. Če se pri izzivu res potrudiš, pa lahko telefon celo dobiš. Jaz sem si ga uspela ogledati in sem nad njim res navdušena. Pri telefonu mi je najbolj pomembna kamera in Galaxy Z Flip4 dela res odlične fotografije in videoposnetke," je o projektu povedala Lara Tošić.

Lara Tošić