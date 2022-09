Samsung v prijetnem ambientu predstavil novo generacijo naprav in naznanil začetek prodaje

Galaxy Z serija je kategorija naprav, ki jo je podjetje Samsung od predstavitve leta 2019 uspelo uspešno preoblikovati iz pionirskega projekta v serijo pametnih telefonov namenjeno širši uporabi med milijoni uporabnikov po vsem svetu. Kot je na včerajšnjem dogodku izpostavila napovedovalka Anja Hlača Ferjančič , pa je bila zadnja generacija zložljivih naprav ustvarjena tudi v duhu vizije Galaxy for the Planet, ki odraža zavezanost podjetja k bolj trajnostnemu razvoju in zmanjšanju vpliva na okolje.

O že četrti generaciji zložljivih naprav je na dogodku spregovoril tudi vodja prodaje mobilnega segmenta pri podjetju Samsung Slovenija Bernard Purkart. Poslanstvo podjetja Samsung je bilo in ostaja, ustvarjati tehnologijo, ki ljudem izboljšuje in olajšuje življenja. Lani smo po vsem svetu zabeležili skoraj 10 milijonov dobavljenih zložljivih pametnih telefonov, kar kaže na to, kako priljubljena postaja ta serija, ne samo pri tehnoloških navdušencih, ampak tudi pri vseh ostalih uporabnikih. Galaxy Z Fold4 omogoča večopravilnost in je primeren za poslovne uporabnike. Galaxy Z Flip4 pa s svojo majhnostjo in kompaktnostjo navdušuje prav vse, je povedal. Izpostavil je tudi inovacije, ki odlikujejo novo serijo zložljivih telefonov in so sicer zaščitni znak drugih serij. Omenil je S pen pisalo pri Galaxy Z Fold4, ki se je prvič pojavilo v okviru Note serije, pa tudi funkcijo Nightography za boljše nočne posnetke, ki je bila prvič predstavljena letos v okviru Galaxy S22 serije. Vse nove naprave pa poleg izboljšanjih funkcij, kot je še dejal Purkart, odlikujeta izjemna robustnost in vzdržljivost.

Zvezde večera

Galaxy Z Flip4 izstopa po strojni opremi in inovativnem mehanizmu za zlaganje, prinaša pa zelo praktičen in kompakten dizajn. Naprava je opremljena je s 17-centimeterskim glavnim zaslonom Dynamic AMOLED 2X, medtem ko zunanji pomožni zaslon meri 4,82 centimetra. Prav ta zaslon omogoča nove možnosti interaktivnosti – od klicev, sporočil, snemanja, upravljanja osnovnih nastavitev naprave do popolne personalizacije tem, ozadij in pripomočkov. Ohišje naprave je opremljeno s sprednjo in zadnjo dvojno kamero, ki ponuja tudi z revolucionarno funkcijo FlexCam za snemanje videa, selfijev ali drugih vsebin pod kotom med 75 in 115. Prav tako ima Galaxy Z Flip4 ojačano baterijo 3.700 mAh s podporo za super hitro polnjenje, tako da lahko napravo napolnite do 50 odstotkov v samo 30 minutah, kar zagotavlja brezskrbno uporabo.