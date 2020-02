Sanacija Bukovžlaka se bo predvidoma začela v začetku leta 2021

Bernarda Podlipnik je na današnji seji spomnila, da morajo biti dela v Bukovžlaku, kjer so v preteklosti večinoma nelegalno nasuli 150.000 kubičnih metrov nenevarnih odpadkov, zaključena do konca julija prihodnje leto. Doslej je okoljsko ministrstvo za različne analize in izdelavo idejnega projekta sanacije Bukovžlaka porabilo 1,5 milijona evrov.

O ureditvi onesnažene zemljine pri celjskih vrtcih je Podlipnikova pojasnila, da bodo letos popravili igrišča še pri treh vrtcih in otroško igrišče ob Savinji, prihodnje leto pa še štiri vrtčevska igrišča. Lanska sanacija onesnažene zemljine s težkimi kovinami pri vrtcih Ringa raja in Mavrica je stala 660.000 evrov. V letih 2017 in 2018 pa je celjska občina zamenjala zemljino na igriščih vrtcev Tončke Čečeve na Hudinji in Aljaževem hribu.

Celjski župan Bojan Šrot je dejal, da bodo pristojne institucije spodbudili, da čim prej uredijo kupe 30 do 40 kubičnih metrov lomljenca, ki so ga odstranili pri prenovi železniške proge Celje-Zidani Most. Lomljenec se sicer nahaja v bližini območja stare Cinkarne in je pokrit s folijo.

Rezultati monitoringov stanja tal na območju celjske občine in na opuščenem območju stare Cinkarne, ki so zapisani v poročilu strokovnih služb celjske občine, kažejo, da je treba nadaljevati z ukrepi za sanacijo zemljišč, saj na tem delu občina ne dosega predpisanih okoljskih standardov. Zato je občina že izvedla nekaj raziskav in pilotnih poskusov različnih tehnik remediacije onesnaženih zemljišč pri različnih rabah, saj išče finančno vzdržne rešitve in želi, da jih preverijo strokovnjaki.

Izbira primernega postopka sanacije ali remediacije onesnaženih zemljišč je namreč odvisna od koncentracije težkih kovin v tleh, njihove dostopnosti in mobilnosti, rabe zemljišč, pa tudi višine stroška sanacije ali remediacije. Ustrezne postopke je dokončno možno izbrati na podlagi rezultatov testov izvedljivosti med naborom potencialno primernih tehnologij.

Na območju stare Cinkarne so tako preizkusili remediacijo z izvedbo imobilizacije onesnaženih zemljin s kalcitnim pepelom in cementom ter remediacija s hladno reciklažo. Pilotno so izvedli tudi metodo zadrževanja kovin v tleh s pripravo ustreznega substrata iz komposta, neonesnaženih mineralnih tal in mineralov zeolita. Substrat bi se lahko uporabljal na območju predvidenih zelenic.

Na vrtnih tleh so naredili poskuse sanacije s pranjem vrtnih tal z ligandom Edta in z dodajanjem zeolita v vrtna tla. Izdelali in objavili so tudi priporočila in nasvete prebivalcem za prilagojeno rabo vrtov na onesnaženih območjih.

Na otroških igriščih se je kot najprimernejša metoda izkazala sanacija z zamenjavo zemljine na onesnaženih tal. V okviru evropskega projekta Greenersites, ki je potekal od junija 2016 do junija lani, je celjska občina pripravila strateški akcijski načrt, ki temelji na upoštevanju rezultatov pilotnih aktivnosti tekom izvajanja projekta.

V načrtu so opredeljeni trije prednostni ukrepi. Prvi ukrep se nanaša na remediacijo in reurbanizacijo območja stare Cinkarne, drugi predvideva nadgradnjo občinskega Geografsko informacijskega sistema baze podatkov o onesnaženosti tal na območju občine, v okviru tretjega ukrepa pa bodo vzpostavili center za zbiranje in obdelavo stabiliziranih onesnaženih zemeljskih izkopov.