Sanacija ekološke katastrofe v Hočah bi lahko stekla še ta teden

Soršak je ob tem poudaril, da je najpomembnejše sporočilo občanom, da je voda na celotnem območju občine ustrezna, za pet domačij, ki so se doslej oskrbovale iz zasebnega zajetja, pa so skupaj z Mariborskim vodovodom našli rešitev in že potekajo zemeljska dela za priključek na nov vodni vir. Če bo vse potekalo po načrtih, bi se na omrežje lahko priključili že v torek, s čimer bodo stvari za njih rešene tudi trajno.

Glede odvoza blata na začasno ali stalno lokacijo je dejal, da so pristojni prevzemnika že našli, celotna sanacija pa bi zaradi zahtevnosti terena, precej bo tudi ročnega dela, lahko trajala tudi mesec dni. Pred dvema dnevoma so onesnaženo območje posipali s snovjo, ki preprečuje neznosen smrad in širjenje onesnaženja.