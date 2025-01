Sanacija grajskega griča: Ljubljanski grad bo dostopen le z vzpenjačo

V ponedeljek, 13. januarja, bodo tako na osmih točkah peš poti vzpostavljene popolne zapore. Med 7.30 in 17. uro bodo tako zaprte Osojna pot, Cesta slovenskih kmečkih uporov, Lončarska steza, Mačja steza, Grajski drevored, Za ograjami, Lutkarska pot in Osojna steza. Poleg zapor bo urejeno tudi fizično varovanje.

"Takrat bo objekt ljubljanskega gradu dostopen izključno z vzpenjačo," je pojasnila Žitnikova. Ljubljanski župan Zoran Janković pa je povedal, da v tem času uporaba vzpenjače ne bo brezplačna, pač pa bo obratovala po običajnem ceniku. "Tudi grad si bo tako malo spočil," je pripomnil.

Izvedba sečnje s pomočjo helikopterja se bo prav tako začela 13. januarja, če bodo vremenske razmere to dopuščale, pa bodo z delom končali do petka, 17. januarja. "Glede na vremensko napoved bi moralo vse potekati kot po zastavljenem planu," je dodala Žitnikova.

Do konca marca bodo sledila še druga dela, kot so nameščanje podajno-lovilnih ograj, odstranitev ostankov del in ureditev območja. Po 17. januarju bodo vse peš poti, razen dveh, spet odprte. Za ograjami in Mačja steza bosta še zaprti, ker sta najbližje območju, kjer se bo dogajalo spravilo lesa.