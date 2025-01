Sanacija grap na območju Nužijevega plazu se je zavlekla

"Gre za zelo kompleksen proces stalnih erozijskih procesov odlomnih robov aktivnega plazu regionalnih razsežnosti, ki ne ogroža samo cestne infrastrukture, temveč tudi stanovanjske objekte in kmetijska poslopja v zaledju ceste," so za STA navedli na direkciji za infrastrukturo. Ta vodi sanacijo spodnjega dela hudourniških grap, ki so v območju državne ceste.

Izvajalec del je podjetje Voc Celje, ki je dela na sanaciji grap in prepusta pod Nužijevim plazom začel aprila lani. Pogodbena vrednost del znaša 1,1 milijona evrov in jih bo v celoti financirala direkcija za infrastrukturo.

Trenutno poteka tlakovanje kamenja v beton na zgornjih delih leve in desne grape. Postavljene so že lovilne pregradne mreže na začetku tlakovanja grap, med drugim so prestavili vodovod in optično omrežje. Izveden je tudi prepust ter položene prefabricirane povozne plošče na prepustu. Cestni del je pripravljen za spomladansko asfaltiranje, saj trenutne temperature izvedbe hidroizolacije in asfaltiranja ne omogočajo, so pojasnili na direkciji.