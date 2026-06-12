Karitas in Rdeči križ zbirata sredstva za prizadete v neurjih

Po neurju v Komendi FOTO: Luka Kotnik

Ob tem so pri Slovenski karitas posebej opozorili na to, da je sredino neurje močno prizadelo občino Komenda, kjer poročajo o 130 poškodovanih objektih. Poškodovanih je tudi veliko stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij, podrto je drevje, številne ceste pa so bile začasno neprevozne, so še navedli. Lokalne Karitas bodo na pomoč priskočile huje prizadetim družinam, so dodali.

Vse, ki bi želeli pomagati, Karitas prosi, da svoj dar za prizadete družine in posameznike nakažejo na transakcijski račun SI56 0214 0001 5556 761 z namenom "pomoč neurje" in sklicem SI00 624. Prispevek lahko namenijo tudi s pošiljanjem SMS-sporočila DARUJ5 ali DARUJ10 na 1919.

"Hvala vsem za izraženo solidarnost, sočutje in podporo, ki jo mnoge družine v teh dneh v Sloveniji zelo potrebujejo. Skupaj lahko pomagamo družinam, da čim prej odpravijo posledice neurja in ponovno vzpostavijo varno bivalno okolje," so še zapisali v Karitas. Za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, nakup osnovnih življenjskih potrebščin ter podporo pri sanaciji posledic neurja so tudi pri Rdečem križu začeli z zbiranjem pomoči. "Pošljite SMS-sporočilo s ključno besedo UJMA5 ali UJMA10 na številko 1919 (velja za uporabnike Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T-2) in donirajte 5 oz. 10 EUR, ki jih bomo do preklica zbirali za prizadeto prebivalstvo občine Komenda in ostalih, ki so jih prizadela neurja," so sporočili.