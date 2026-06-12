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Slovenija

Karitas in Rdeči križ zbirata sredstva za prizadete v neurjih

Komenda, 12. 06. 2026 09.28 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L. STA
Po neurju v Komendi

Po neurjih z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom, ki so v torek in sredo povzročila veliko škode na Štajerskem in Gorenjskem, sta Slovenska karitas in Rdeči križ začela zbirati pomoč. Namenjena bo sanaciji nastale škode na stanovanjskih objektih in ponovni ureditvi bivalnih prostorov v najbolj prizadetih gospodinjstvih.

Po neurju v Komendi
Po neurju v Komendi
FOTO: Luka Kotnik

Ob tem so pri Slovenski karitas posebej opozorili na to, da je sredino neurje močno prizadelo občino Komenda, kjer poročajo o 130 poškodovanih objektih. Poškodovanih je tudi veliko stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij, podrto je drevje, številne ceste pa so bile začasno neprevozne, so še navedli. Lokalne Karitas bodo na pomoč priskočile huje prizadetim družinam, so dodali.

Vse, ki bi želeli pomagati, Karitas prosi, da svoj dar za prizadete družine in posameznike nakažejo na transakcijski račun SI56 0214 0001 5556 761 z namenom "pomoč neurje" in sklicem SI00 624.

Prispevek lahko namenijo tudi s pošiljanjem SMS-sporočila DARUJ5 ali DARUJ10 na 1919.

"Hvala vsem za izraženo solidarnost, sočutje in podporo, ki jo mnoge družine v teh dneh v Sloveniji zelo potrebujejo. Skupaj lahko pomagamo družinam, da čim prej odpravijo posledice neurja in ponovno vzpostavijo varno bivalno okolje," so še zapisali v Karitas.

Za zagotavljanje nujne humanitarne pomoči, nakup osnovnih življenjskih potrebščin ter podporo pri sanaciji posledic neurja so tudi pri Rdečem križu začeli z zbiranjem pomoči. "Pošljite SMS-sporočilo s ključno besedo UJMA5 ali UJMA10 na številko 1919 (velja za uporabnike Telekoma Slovenije, A1, Telemacha in T-2) in donirajte 5 oz. 10 EUR, ki jih bomo do preklica zbirali za prizadeto prebivalstvo občine Komenda in ostalih, ki so jih prizadela neurja," so sporočili.

Prispevate lahko tudi s finančnim nakazilom na namenski bančni račun:

Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana

IBAN: SI56 0400 0027 7766 813 (odprt pri NOVA KBM OTP GROUP)

BIC: KBMASI2X

sklic: 00 96875

Namen: UJME junij 2026 Slovenija

koda namena: CHAR

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