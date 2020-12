MOP bo sofinanciral nujno sanacijo klifa pod piranskim župniščem

S sanacijo klifa pod piranskim župniščem so sicer pričeli že sredi septembra. Projekt zajema vgradnjo sider, montažo mrež in vgradnjo mikropilotov in veznih gred. Z izvedenimi deli bo zavarovan objekt župnišča, kjer je erozija klifa napredovala v tolikšni meri, da je zid župnišča nad klifom že pričel pokati, saj je ostal brez opore v temeljnih tleh in je grozila porušitev.

Izvedena bo tudi zaščita brežine med podpornimi oboki cerkve sv. Jurija in samim župniščem z vgradnjo sidranih zaščitnih mrež. Projekt bo predvidoma zaključen v mesecu februarju 2021. Ministrstvo za okolje in prostor sofinancira izvedbo gradbenih del v višini 322.772 evrov, izdelava izvedbene tehnične dokumentacije, gradbeni nadzor in plačilo davka je strošek občine.

Že poleti je piranska občina prejela tri ponudbe izvajalca del, a so vse tri presegale finančne okvirje, znotraj katerih je nameravala sanacijo župnišča plačati občina. Z dvema ponudnikoma so se sicer uspeli spogajati za nižjo ceno, a je tudi ta presegala vrednost, ki bi jo občina lahko plačala. V septembru so župnišče zasidrali globoko v klif, gradbenim delavcem so zaradi zahtevnega terena pomagali tudi alpinisti.