Sanacija po požaru bo trajala vsaj pet let, Kraševci nočejo več borov

Sanacija 2700 hektarjev uničenega kraškega gozda se bo najverjetneje začela že jeseni, trajala pa bo vsaj pet let. Če so do požara približno polovico kraških gozdnih površin predstavljali iglavci, bo obnova osredotočena predvsem na sajenje listavcev, saj ti težje zagorijo. Težava pa bodo primerne sadike, ki jih v Sloveniji zagotovo ne bo dovolj, zato jih bomo morali najverjetneje uvažati iz sosednjih držav.

icon-expand Območje požara na Krasu FOTO: PGD Kanal

Zahodni rob požara med Opatjim selom in Cerjem je prejšnji petek pomagalo zajeziti mnogo ljudi iz različnih poklicev. V prvi vrsti so bili to gasilci, ki so poskušali krotiti ognjene zublje, nekoliko bolj v ozadju pa so bili sekači, ki so ustvarjali poseko, da ogenj ne bi preskočil. Vse skupaj so opazovali zaskrbljeni lastniki kmetijskih zemljišč. Strinjali so se, da je napaka, ker teh posek ni več. Lastniki so želeli to poseči, pa jim niso dovolili, a ne more biti vse zeleno okrog. Zelene barve pa tukaj danes ni več, požar je pokrajino obarval v temno sive odtenke, drevesa, ki so jih zadnje dni sekali sekači, pa je treba čim prej odstraniti.

Na Zavodu za gozdove Slovenije so odredili, da mora biti ves les pospravljen do 20. avgusta. Zasebni lastniki ga lahko sami odstranijo do 8. avgusta – če bodo izbrali to možnost, morajo odločitev sporočiti Zavodu za gozdove Slovenije, in sicer najkasneje do 1. avgusta. Les bodo vozili na deponijo, kjer ga bodo zmleli v sekance in prodali na trgu, denar pa nato čim bolj pravično razdelili lastnikom. Kaj pa bo s približno 2700 hektari uničenega kraškega gozda? Nekaj se ga bo zaraslo samo, večino pa ga bo treba ponovno pogozditi, pravijo na Zavodu za gozdove Slovenije, a domačini so jasni: "Kraševci smo proti borom, bor ni primeren, povzroča požar in gori visoko," pravijo. Čeprav bodo gozdarji največ pozornosti med sanacijo namenili listavcem, pa brez črnega bora ne bo šlo, odgovarjajo na Zavodu za gozdove Slovenije.