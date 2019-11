Sanacija napak na Onkološkem inštitutu: kdo bo odgovarjal za večmilijonska preplačila?

A smo leta zatem poročali o sanaciji vodovoda in sedmih milijonih porabljenih zanj, klimatskih napravah in drugih napakah, končni račun pa več desetmilijonski, ocenjuje sedanja direktorica Onkološkega inštituta Zlata Štiblar Kisić .

Konec avgusta 2008 je takratna ministrica za zdravje Zofija Mazej Kukovič pozdravljala bolnike na čisto novem Onkološkem inštitutu (OI) in zagotavljala: "Smo pregledali, videli, da pridejo v ponedeljek končni akti v podpis, napake so večinoma odpravljene, razen klimatske naprave."

"Leta 2008, ko je bila stavba prevzeta, je bil čas, da se uveljavljajo vse napake, ki so bile ugotovljene, in da se zadrži tudi bančna garancija iz naslova nekakovostne izvedbe del," jasno pove Štiblar Kisićeva.

Dodaja, da ima absolutno čisto vest in da obstajajo dokumenti, ki bodo to potrdili. Gre za iste dokumente, ki jih je na drugi strani sedanja direktorica OI predala policiji.

A nikoli ni bila. Je pa leta 2008 nastal ta sporazum, pod katerega se je podpisala Žličarjeva in v katerem je zapisano, da so skrite napake in pomanjkljivosti odpravljene. Ob morebitnih novih pa se bo dalo SCT-ju možnost, da jih odpravi, ne da bi se zato unovčile garancije. Danes Žličarjeva zanika, da bi se s tem kakorkoli odpovedala garancijam."Govorjenje o bančni garanciji je govorjenje na pamet, brez primernega znanja. Bančno garancijo mora unovčiti investitor in to je ministrstvo. Bili so opozorjeni na vse pomanjkljivosti, za vodovod, klimo sem vam povedala, in še za vse ostalo, kar je bilo narejeno. Zakaj ministrstvo ni unovčilo bančne garancije, vprašajte njih," se brani Žličarjeva.

Na ministrstvu odgovarjajo, da na OI zdravijo najtežje onkološke bolnike in da bi se morali odgovorni ukvarjati predvsem s tem, kako jim zagotoviti najboljše mogoče zdravljenje, ne pa s svojimi zgodbami in prerekanji. Da gre za očitna razhajanja med trenutnim vodstvom, Žličarjevo in Erikom Brecljem, ni skrivnost.

"Samo govoriti o tem, da so stroški nastali, da so bili ljudje zaradi tega prikrajšani, je, oprostite, navadna demagogija in populizem. Ljudje so imeli izplačane plače, dokler je bilo dovoljeno nagrajevanje, so bili tudi nagrajevani," je še izpostavila Žličarjeva.

Spor bo očitno presekalo ministrstvo, ki je danes vladi predlagalo sklep za razrešitev Žličarjeve in predsednika sveta OI Petra Požuna.