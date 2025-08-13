Sanacija po iztirjenju vagonov v Borovnici bo trajala do jeseni

Med uvozom tovornega vlaka Adria transport na postajo Borovnica je v nedeljo ob 3. uri iztirilo zadnjih šest vagonov. V nesreči nihče ni bil poškodovan, vzrok nesreče še ni znan.

"Sanacija je zahtevna, saj moramo najprej odstraniti tako tovor kot vagone. Ponovno smo že vzpostavili električno napeljavo, ki je bila pretrgana," so za STA pojasnili na Slovenskih železnicah.

Ker bodo morali postaviti nov portal za napajanje vlakov, za kar je treba izvesti javno naročilo, se bo sanacija zavlekla do jeseni, so še pojasnili. Danes izvajajo gradbena dela in popravljajo četrti tir. "Načrtujemo, da bomo dela končali danes do večera, če ne bo nepredvidenih težav," so dodali.

V četrtek nameravajo vzpostaviti potniški promet, ki ga vse od nedelje opravljajo z avtobusi.

Nekaj ur pred iztirjenjem vagonov v Borovnici so o iztirjenju lokomotive poročali iz postaje Črnotiče. Kot so v torek sporočili iz Policijske uprave Koper, je v nesreči nastala le materialna škoda v višini približno 200.000 evrov.