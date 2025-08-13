Svetli način
Sanacija po iztirjenju vagonov v Borovnici bo trajala do jeseni

Borovnica, 13. 08. 2025 14.13 | Posodobljeno pred 11 dnevi

STA
17

Sanacija po nedeljskem iztirjenju vagonov tovornega vlaka v Borovnici bo po pojasnilih Slovenskih železnic zahtevna in bo trajala do jeseni. Že v četrtek naj bi sicer po tirih vzpostavili potniški promet. Škoda po nesreči, katere vzrok še ni znan, bo po njihovih ocenah presegla milijon evrov.

"Sanacija je zahtevna, saj moramo najprej odstraniti tako tovor kot vagone. Ponovno smo že vzpostavili električno napeljavo, ki je bila pretrgana," so za STA pojasnili na Slovenskih železnicah.

Med uvozom tovornega vlaka Adria transport na postajo Borovnica je v nedeljo ob 3. uri iztirilo zadnjih šest vagonov. V nesreči nihče ni bil poškodovan, vzrok nesreče še ni znan.

Ker bodo morali postaviti nov portal za napajanje vlakov, za kar je treba izvesti javno naročilo, se bo sanacija zavlekla do jeseni, so še pojasnili. Danes izvajajo gradbena dela in popravljajo četrti tir. "Načrtujemo, da bomo dela končali danes do večera, če ne bo nepredvidenih težav," so dodali.

V četrtek nameravajo vzpostaviti potniški promet, ki ga vse od nedelje opravljajo z avtobusi.

Nekaj ur pred iztirjenjem vagonov v Borovnici so o iztirjenju lokomotive poročali iz postaje Črnotiče. Kot so v torek sporočili iz Policijske uprave Koper, je v nesreči nastala le materialna škoda v višini približno 200.000 evrov.

Preberi še Z 80-tonskim dvigalom dvignili štiri od šestih vagonov
vagoni Borovnica Slovenske železnice iztirjenje sanacija
KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Smuuki
16. 08. 2025 18.09
+1
Z malo sreče bi prej nova nesreča kot bo ta sanirana. Borovnica jih je že kar nekaj imela
ODGOVORI
1 0
snupy1
14. 08. 2025 14.32
+1
Nikjer na portalu ne pisete da so zaradi vrocine zmanjsali hitrost za 50%. Sedaj namesto 35km/h vozijo 17km/h.
ODGOVORI
2 1
mackon08
13. 08. 2025 20.41
+0
Sanacija bo potekala do jeseni, a sanirajo celo želežniško infrastrukturo. Banda nesposobna pokvarjena.
ODGOVORI
1 1
medŠihtom
13. 08. 2025 20.16
-1
tudi tlele bodo aneksi in nebo samo 1 mio, na koncu bo 10 mio. uuuu zahtevnooo. te portali so slabi, zbiješ en steber in je vseh 6 tirov brez električne žice. sramotno poceni in nekvalitetno narejeno.
ODGOVORI
0 1
snupy1
13. 08. 2025 18.16
+3
SŽ rab dnar
ODGOVORI
4 1
JApajaDAja
13. 08. 2025 17.09
+4
ne hitite tako...za predor karavanke še 20 mio +.jeseni novi aneksi-tudi alenka dela dobro.....
ODGOVORI
4 0
Minovak
13. 08. 2025 16.47
+3
Letnice pa niso povedali. Takole deluje šiviljina stomilijonska prenova postaje, madonca, kako je narod nor, da to dopušča. Spet bodo dodatni milijoni, našega denarja.
ODGOVORI
4 1
bandit1
13. 08. 2025 16.22
+4
To po žledu na notranjskem ste postavljali 50 stebrov za električno napeljavo 5 let. To bo pa hitro.
ODGOVORI
5 1
snupy1
13. 08. 2025 15.22
+5
Dva izredna dogodka na SŽ. Nekaj škriplje v vodstvu. Ocitno karma ker toliko mobingirajo zaposlene ki opozarjajo
ODGOVORI
5 0
peT99
13. 08. 2025 14.45
+3
smešno, pa dvomim da imamo manj zaposlenih na slovenskih železnicah kot neka manjša zvezna država v zda, pa ta m to rešijo v urah, ker je pač promet po železnici kritičen, pri nas pa....
ODGOVORI
3 0
bandit1
13. 08. 2025 16.24
+1
Sindikat pravi da je zaposlenih okoli 8000 ljudi, od tega jih verjetno 500 ne pride v službo čez celo leto, ker delajo še drugje.
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
13. 08. 2025 14.36
lol
ODGOVORI
0 0
boris c
13. 08. 2025 14.36
+4
Do jeseni, katerega leta?
ODGOVORI
4 0
Darko32
13. 08. 2025 14.36
+3
Več kot očitno je, da gre za izredno malomarno delo kar vseh po vrsti. Namreč kako so pregledali tehnično stanje vozil in sočasno vidimo, d aje bil opravljen remont na tej postaji. Torej je nekdo bolj slabo naredil svoje delo in nadzor pa je bil izredno slab. Zato se postavlja vprašanje o varnsoti prometa katerega upravljajo Slovenske železnice. Dobri so za manipulacije in nič drugega. Zato tudi vzroka ne bodo iskali, ker bodo napisali fiktivni vzrok, kateri ustreza vsem ob kakšni dobri kuverti.
ODGOVORI
4 1
snupy1
13. 08. 2025 15.26
+4
Za remont so verjetno uporabili bolj slabe tire. So cenejsi. Nadzor je pa zelo pomanjkljiv kar je opozorila oseba nad katero sedaj izvajajo mobing kot tjdi druge institucije ze takrat ko so povozili svoje delavce. In krivdo zvalili na njih.
ODGOVORI
4 0
Darko32
14. 08. 2025 09.53
+1
snupy1 KAJ a to so ti barabini tam delali. ŠMAJSARJE v roke specialcem in odrediti celotni nadzor poslovanja vseh podjetij vključno z tistimi žip-i in nevem kaj še vse. Zraven pa dovoliti, da raziskovalni novinarji spremljajo v detajle to njihovo poslovanje, saj tukaj je več kot očitno, d ase je goljufalo proračun, da te glava boli. Na DOBU odpreti posebni oddelek, da se jih začasno iz vodstva pozapre do obsodbe. Pa to bodo v franćže spravili cel potniški in tovorni promet v Sloveniji.
ODGOVORI
1 0
