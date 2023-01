Sanacija po nesreči v Zidanem Mostu bo trajala predvidoma tri tedne

Kako poteka sanacija po nesreči v Zidanem Mostu? Kdaj bi se lahko ta končala? Kot odgovarjajo na Slovenskih železnicah, sta trenutno na železniški postaji Zidani Most odprta dva tira od treh. Tir tri bo zaprt do končne sanacije, ki bo predvidoma čez tri tedne.

Kot so še pojasnili, bo za dvig prevrnjenega tovora, ki skupaj z ohišjem specialnega vagona tehta okoli 380 ton, poskrbelo avstrijsko podjetje. Njihovi strokovnjaki bodo že danes opravili ogled kraja dogodka in do srede predstavili natančen terminski plan postavitve 1000 ton težkega dvigala in časovnico dviga prevrnjenega tovora.

Kot smo poročali, je v soboto ob 1.30 na železniški postaji Zidani Most, pri prevozu izrednega tovora s posebnim vlakom, prišlo do padca tovora – generatorja – z vagona. Pri tem je bila poškodovana ena oseba. Kasneje so s PU Celje sporočili prve informacije o nesreči. "V dogodku se je poškodoval državljan Češke, ki je bil v posebni kabini za vagonom, ki se je prevrnil. Ko se je vagon prevrnil, je kabino odtrgalo in jo odneslo na nabrežje reke Save," so pojasnili. Češki državljan se je pri tem hudo poškodoval.