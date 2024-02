Sanacija razlitja kurilnega olja pri hotelu Delfin za zdaj uspešna

Kot so pojasnili na Agenciji RS za okolje (Arso), trenutno v vrtinah, ki so jih izvrtali zaradi spremljanja onesnaženja in morebitnega izčrpavanja kurilnega olja, še vedno spremljajo pojavljanja tega derivata. "V primeru odkritja olja v posameznih vrtinah se izvaja izčrpavanje," so navedli. So pa količine izčrpanega kurilnega olja trenutno majhne, so dodali.

Na območju, kjer so zaznali uhajanje kurilnega olja v akvatorij izolske marine, so po nesreči vgradili lovilec olj. Njegovo učinkovitost preverjajo pri različnih hidroloških in meteoroloških pogojih. Posledično so v marini preventivno še vedno postavljene baraže, ki preprečujejo širjenje oljnih madežev v akvatorij, so pojasnili na Arsu.