Zadrževalnik Vogršček, ki je bil pred tridesetimi leti zgrajen za namakanje polj in nasadov v Vipavski dolini, že desetletje ne omogoča več optimalnega namakanja. Lani so vendarle začeli prepotrebno sanacijo, vendar so kmetje zato in zaradi suše letos poleti ostali skorajda brez možnosti za zalivanje.