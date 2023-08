Sanacije in zbiranje pomoči v polnem teku, vlada o nadaljnjih ukrepih

Med drugim je napovedal vzpostavitev posebnega sklada za obnovo po poplavah. Vanj bodo vključili evropska in proračunska sredstva, prvi obrok iz nacionalnega proračuna bo 300 milijonov evrov. Za naslovitev sanacije škode po poplavah je napovedal povečanje proračunske rezerve za okoli 220 milijonov evrov. Napovedal je še nadaljnje ukrepe za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu.

Tudi ponoči na več deloviščih odpravljali posledice poplav

Posledice nedavnih katastrofalnih poplav, ki so prizadele velik del države, so na več deloviščih odpravljali tudi ponoči. Več cest je zaradi poplavljenega ali poškodovanega cestišča še vedno neprevoznih, ponekod je še vedno motena tako oskrba s pitno vodo kot dobava električne energije, kaže jutranje poročilo uprave za zaščito in reševanje.

Na terenu posredujejo vse razpoložljive sile za zaščito, reševanje in pomoč s prizadetih območij, drugih regij in držav članic EU. Pomagajo pri črpanju vode iz poplavljenih objektov, poskušajo zagotoviti dostop do odrezanih naselij in prevoznost cest, odstranjujejo podrto drevje, naplavine ter oskrbujejo prebivalstvo s telekomunikacijami in električno energijo.

Evakuacija oseb je večinoma zaključena. Pripadniki sil za zaščito in reševanje ter pripadniki slovenske vojske pomagajo tudi pri iznosu poškodovane in uničene opreme iz objektov, odstranjevanju mulja in blata ter začasni sanaciji.