Sanacijska dela po ujmi bo ponekod pospremilo tudi sonce

Najbolj nujna je vzpostavitev obvozne prometne povezave z Jelendolom, ki bi jo po napovedi tržiškega župana Boruta Sajovica lahko vzpostavili v dveh dneh. Tržiška Bistrica je sicer v Tržiču odnesla številne mostove in dele cest ter po prvih ocenah povzročila za okoli 10 milijonov evrov škode. Poplavila je tudi številne hiše in eno odnesla.

Erjavec ocenjuje, da Tržičani težav ne bodo zmogli rešiti sami

Minister za obrambo Karl Erjavec je v ponedeljek ob obisku občine Tržič ocenil, da je to, kar se je jim je zgodilo, velika naravna nesreča in da težav, ki so nastale, Tržičani ne bodo mogli sami rešiti. Ministrstvo je že v torek aktiviralo helikopter, ki je prebivalcem Jelendola prepeljali vodo, hrano in agregat. Erjavec je ob tem napovedal, da bo helikopter proti Jelendolu poletel tudi danes.