Kandidatura Sancinove za odbor ZN za človekove pravice obtičala na vladi

V postopku je sodelovalo tudi zunanje ministrstvo in ministrstvo za pravosodje je skupaj z nekaj pripombami MZZ predlog kandidature konec marca vložilo "v vladni postopek na generalni sekretariat vlade", so še pojasnili.

Čeprav gre za ponovno kandidaturo člana odbora, je ministrstvo za pravosodje 23. februarja objavilo javni razpis za zbiranje kandidatov. Rok za prijavo se je zaključil s 1. marcem, na razpis pa se je prijavila le Sancinova, so pojasnili na ministrstvu.

Vasilka Sancin , sicer predstojnica katedre za mednarodno pravo na ljubljanski Pravni fakulteti in ena izmed desetih najbolj vplivnih slovenskih pravnikov po izboru pravnega portala IUS-INFO, je od leta 2019 članica odbora ZN za človekove pravice, ki ga sestavlja 18 neodvisnih pravnih strokovnjakov. Te izvoli 173 držav pogodbenic Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah, med katerimi je Slovenija.

Volitve novih devetih članov odbora ZN za človekove pravice bodo 17. junija in teoretično je možno, da država nominacijo svojega kandidata predstavi do volitev. "A to ne deluje resno, če gre za kandidata, pri katerem gre za ponovno izvolitev," je dejala Sancinova.

Na seznamu za devet mest v odboru je 16 kandidatov; prva kandidatura je bila vložena že 1. decembra 2020. Med kandidati so tudi trije dosedanji člani odbora, ki se potegujejo za ponovno izvolitev in so kandidature predstavili že januarja oziroma v začetku februarja.

Sancinova je opozorila, da kandidatura seveda še ne pomeni izvolitve, je pa ta bolj verjetna, še posebej, če gre člana oz. članico, ki je v prvem mandatu opravljal funkcijo podpredsednika odbora.

Za Večer je povedala, da je vladna blokada njene kandidature naletela na veliko začudenje kolegov v odboru in po svetu. "To pomeni, da Slovenija ne bo izkoristila priložnosti, da bi imela v odboru svojega strokovnjaka, kar se, čeprav strokovnjaki delujejo neodvisno in nepristransko, šteje za velik prestiž za državo," je dejala. Nakazala je, da bo imel odbor z vidika zagotavljanja pravic posameznikov zelo verjetno pomembno vlogo tudi, ko gre za hude kršitve človekovih pravic v Ukrajini.