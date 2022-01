Sandi Češko prevzel vodenje gospodarske politike Socialnih demokratov

Meni, da lahko izzive in priložnosti uspešno obvladamo samo v skupnem in tvornem sodelovanju med državo, civilno družbo in gospodarstvom. "Ne stavimo samo na kapital, niti ne samo na moč države, verjamemo pa v moč družbe in sebe vidimo kot moderatorja in upravljalca teh tokov," je dejal.

Češka je k sodelovanju povabila predsednica SD Tanja Fajon , ker je uspešen podjetnik, ki verjame v etično ekonomijo in je mentor številnim mladim podjetnikom, z ekipo pa je zgradil poslovni sistem, ki danes nastopa na trgih 30 držav in ima več kot 7000 zaposlenih.

"Vesela in počaščena sem, da je Sandi Češko, uspešen podjetnik in naš dolgoletni član, sprejel vabilo, da se polno angažira in prevzame vodenje strokovnega sveta za gospodarstvo. Veseli me, da bo prevzel vodenje naše gospodarske politike. S tem korakom poudarjamo jasno prioriteto stranke na področju gospodarstva," je dejala predsednica SD.

Po njenih besedah imajo Socialni demokrati jasno vizijo: "Slovenijo želimo peljati med zmagovalke v svetu." Poudarila je njihove tri glavne prioritete, in sicer javno in kakovostno zdravstvo, gospodarstvo z visoko dodano vrednostjo za vse ter pravno državo, demokracijo in svobodo medijev. Po njenih besedah bodo "aprilske volitve plebiscit, kakšna bo Slovenija v prihodnje. To bodo najpomembnejše volitve od osamosvojitve."

"Cilj Socialnih demokratov je gospodarstvo, ki bo temeljilo na inovacijah, boljših delovnih mestih, enakih pogojih, dobri povezanosti družbe, močnih javnih storitvah in pogojih za dobro življenje," je še dejala Fajonova. "Socialni demokrati ne bomo tekmovali za najnižje davke na račun nizkih plač, ampak se bomo zavzemali za razbremenitev plač in ne kapitala," je še povedala.