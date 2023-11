Sandi Zajc si bo 270 tisočakov razdelil z bivšo partnerico

Denar, ki ga je zbirala vsa Slovenija, naj bi gasilcu Sandiju Zajcu nakazali v prihodnjih dneh. Kaj pa se bo zgodilo s preostalimi 230 tisočaki, pri katerih namen nakazila ni bil viden?

"Včeraj smo se dogovorili, da se sredstva, kjer je namen viden, to pomeni okoli 268 tisoč evrov, razdelijo med Sandija in njegovo bivšo partnerico, glede na dogovor, ki sta ga sprejela, ki so se ga zmenili pri odvetnikih. In ta denar bo nakazan v najkrajšem možnem času. Drugi del denarja, se pravi 233 tisoč evrov približno, kjer pa namen nakazil ni viden, pa še vedno preverjamo pri bankah, za kakšen namen je bil denar nakazan. Približno 3/4 tega namena je že vidnega, nimamo pa še povsem celotne slike. Ko bo tudi to znano, nakažemo še tisti denar, ki je namenjen Sandiju Zajcu, tudi njemu," je povedal namestnik poveljnika PGD Mengeš Primož Jagrič.

Sandi Zajc zadeve ne komentira več, njegov odvetnik pa razmerja delitve donacij ne razkriva.

Odločitev bi bila lahko tudi pravno sporna, zakon o društvih namreč eksplicitno določa, da društvo svojega premoženja ne sme deliti s svojimi člani, je minuli teden v oddaji Tarča opozorila odvetnica Nina Zidar Klemenčič. Poudarila je, da denar običajno z razlogom zbirajo humanitarne organizacije, ki imajo utečene načine razdeljevanja sredstev in ki lahko spremljajo namenskost njihove porabe. Tudi v primeru Sandija Zajca so ljudje donirali z določenim namenom, za obnovo poplavljenega doma. "Denar je treba nameniti za konkretno zgodbo, za obnovo, ne pa zgolj kot finančno transakcijo na račun posamezne osebe. V humanitarnih organizacijah se na ta način praviloma ne dela," je še dodala.