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Slovenija

Sandoz v Sloveniji odprl 99-milijonski razvojni center za biološka zdravila

Ljubljana, 17. 06. 2026 17.12 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
STA L.M.
Odprtje novega razvojnega centra Sandoz

Švicarski farmacevtski velikan Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek sta v Ljubljani slovesno odprla center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Vodstvo Sandoza je izpostavilo pomen naložbe za razvoj tega segmenta in celotne družbe. Prepričani so, da bo pomembno prispevala k razširitvi dostopnega zdravljenja.

Gre za prvo v vrsti velikih odprtij, s katerimi bo ta vodilni svetovni izdelovalec generičnih in podobnih bioloških zdravil v Sloveniji vzpostavil celostno verigo od razvoja do proizvodnje na področju podobnih bioloških zdravil, je povedal glavni izvršni direktor Leka in predsednik Sandoza Slovenija Gregor Makuc.

S tem bo Ljubljana po njegovih besedah postala vodilno središče Sandoza za področje razvoja. "Ta objekt, ki ga bomo odprli, ni navdihujoč samo zaradi svoje strukture, visoke tehnologije ali procesnih izboljšav. Pomemben je zaradi znanja, zaradi razvojnih zmožnosti in predvsem zaradi ljudi," je poudaril.

Odprtje novega razvojnega centra Sandoz
Odprtje novega razvojnega centra Sandoz
FOTO: Bobo

V novem centru bo na skupno 10.000 kvadratnih metrih površin delovalo več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev. Zgradili so ga v malo več kot dveh letih oziroma v rekordnem času, je dejal Makuc.

Poleg pravočasne izvedbe je izpostavil tudi to, da so projekt izvedli v začrtanih finančnih okvirih. Vrednost naložbe je po podatkih s Sandozovih spletnih strani 99 milijonov dolarjev, kar je devet milijonov več, kot so jo prvotno ovrednotili pred dvema letoma.

Center je povsem digitaliziran in v celoti vključen v razvojno mrežo, ki vključuje laboratorije v Holzkirchnu v Nemčiji in razvoj naprav v Cambridgeu v Združenem kraljestvu.

Odprtje novega razvojnega centra Sandoz
Odprtje novega razvojnega centra Sandoz
FOTO: Bobo

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je odprtje centra označila kot izraz zaupanja v znanje, sposobnosti in potencial ljudi v Sloveniji. "Je dokaz, da lahko tudi majhna država s pravo vizijo, vrhunskimi strokovnjaki in močnimi partnerstvi pomembno prispeva k razvoju področij, ki bodo odločilno oblikovala prihodnost Evrope in sveta," je dejala.

Farmacevtska in biotehnološka panoga po njenih besedah postajata vse pomembnejši del slovenskega gospodarstva in eden glavnih stebrov pametne specializacije. "Vloga sektorja v Sloveniji hitro raste zato, ker prepoznava in razvija naše največje prednosti: ljudi, znanje ter kakovostno akademsko in raziskovalno okolje," je poudarila.

Učinki Sandozovih vlaganj ne krepijo le industrijske infrastrukture, temveč se prelivajo v širše družbeno okolje, povezana podjetja, raziskovalne ustanove in lokalne skupnosti, je dejala. Izpostavila je vlogo Leka kot enega največjih vlagateljev v izobraževanje v Sloveniji, nosilca številnih inovativnih praks razvoja kadrov ter pomembnega partnerja univerz in drugih ustanov znanja.

Sandozov razvojni center podobnih bioloških zdravil je po njenih besedah veliko več kot sodobno razvojno središče. "Je prostor priložnosti. Prostor, kjer lahko naši najboljši strokovnjaki ustvarjajo prebojne dosežke za bolj trajnostno zdravstvo, boljšo kakovost življenja ljudi in bolj konkurenčno Slovenijo," je dodala.

Kot je poudaril predsednik upravnega odbora družbe Sandoz Gilbert Ghostine, odprtje centra predstavlja prelomen trenutek za razvoj podobnih bioloških zdravil. "Ob tem mejniku se moramo še bolj zavedati svoje odgovornosti, saj mnogi bolniki še vedno nimajo na voljo učinkovitih zdravil," je dejal.

Sandoz želi po njegovih besedah še naprej igrati bistveno vlogo v razvoju tega področja, take naložbe pa jim to tudi omogočajo. "Kar gradimo tukaj, ni le infrastruktura, temveč platforma za prihodnjo rast," je dodal.

Odprtje novega razvojnega centra Sandoz
Odprtje novega razvojnega centra Sandoz
FOTO: Bobo

Glavni izvršni direktor družbe Richard Saynor je dejal, da je odobritev Sandozovega pionirskega podobnega biološkega zdravila pred 20 leti pomenila začetek novega poglavja v sodobni medicini. "Danes smo kot vodilno podjetje v panogi na pragu zlate desetletne dobe, ki zaradi izteka patentnih zaščit prinaša edinstvene priložnosti za razširitev dostopnega zdravljenja," je poudaril.

Izpostavil je hitro rastoče povpraševanje po tej vrsti zdravil, ki dodatno povečuje pomen njihovih naložb v Sloveniji. Sandoz oziroma Lek namreč istočasno v Lendavi gradita na približno 400 milijonov dolarjev ocenjen visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin podobnih bioloških zdravil, ob ljubljanskem letališču pa tudi obrat za proizvodnjo končnih izdelkov.

Skupno bodo Sandozova vlaganja v Sloveniji do leta 2029 dosegla več kot milijardo evrov.

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Hitri Zigi 78
17. 06. 2026 17.54
Če bi to DARS ali pa kdo podoben gradil tud 300 miljonov nebi blo dosti
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