Ni oklevala, z masažo srca in defibrilatorjem je rešila tasta

Sandra Jerebic iz Žirovnice se spominja 12. avgusta, ko se je njen tast zgrudil in negibno obležal na tleh.

"Takoj sem začutila, da gre za srčni zastoj, in poklicala 112," je pojasnila. Moža je poslala po defibrilator, ki je bil le 300 m od hiše, tašči je naročila, naj steče po sosede, da bi pomagali pri reševanju, sama pa je začela z masažo srca. Štiri minute kasneje so prišli tudi prvi posredovalci. Tretji šok z defibrilatorjem je bil uspešen in je tastu rešil življenje.

"Ves čas sem vpila: Sergej, daj, daj, zadihaj. To mi je bila motivacija, da sem našla to moč, da smo nadaljevali z reanimacijo," je dodala.

Reševalci so kasneje tasta peljali na zdravljenje v Ljubljano. Reanimacija je potekala tako, kot je treba. "Ker samo mi sami tega ne bi mogli narediti, če oni ne bi takrat pacienta prej oživljali, ga mi ne bi mogli rešiti," je povedala predstojnica urgentnega centra v bolnišnici Jesenice, dr. Manca Mlakar.

Po državi lahko defibrilatorje najdemo predvsem pri poštah, šolah, bankah, na javnih mestih. Njegova uporaba je enostavna, med uporabo namreč sam sporoča navodila.

Prvi posredovalci iz Žirovnice so letos pri tovrstnih primerih posredovali že šestkrat, a le eden je bil uspešen. "Vsak je lahko sosedu prvi posredovalec, teh intervencij je zmeraj več in ne zmeraj manj. Smo veseli, da se je tako končalo, kot se je v tem primeru. Žal se moramo zavedati, da je v veliko primerih smrten izid," je dejal poveljnik štaba CZ Občine Žirovnica, Luka Pretnar.