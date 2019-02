Uslužbenka leta prejemala odlične ocene delovne uspešnosti, z novo vodjo le še zadovoljive

Delovno uspešnost uslužbenke na Inšpektoratu za infrastrukturo je njen vodja več let zapored ocenil z oceno odlično ali zelo dobro. Vodja je leta 2017 delovno mesto zapustil, spremenila pa se je tudi ocena delovne uspešnosti uslužbenke. Z novo vodjo pa je uslužbenka prejela oceno zadovoljivo.

"Leta 2017, po odhodu vodje, se je izkazalo, da uslužbenka nalog, ki bi jih morala izvajati, ni izvajala. In tudi njej smo to predočili in ji povedali, da bo izvajala to kar se zahteva," je dejala glavna inšpektorica Sandra Petan Mikolavčič.

Takratni vodja nam je potrdil, da so ocene, preden so jih kot ocenjevalci predali uslužbencem, najprej morali dati v vpogled Petan Mikolavčičevi. Sama naj bi jih spreminjala na podlagi všečnosti uslužbenca, ocenjevalci pa so jih kljub nestrinjanju morali predati svojim zaposlenim.

"Jaz se samo seznanim, ne odobrim ocen. Povem mnenje vendar ocenjevalec podpiše in za tem stoji in za to dobijo tudi pooblastilo, da so odgovorni za to. Lahko pa seveda glede na to, če je nekdo imel stik in sem opazila določene stvari, to omenim. Vsekakor pa ne spreminjam ocen," je zatrjevala Petan Mikolavčičeva.

Pojavili so se tudi očitki, da je Petan Mikolavčičeva eni od uslužbenk neupravičeno zavrnila dvodnevno koriščenje dopusta. Uslužbenka je prosila sodelavke za zamenjavo. Nobena ji na elektronsko pošto ni odpisala, zato je domnevala, da se z nadomeščanjem strinjajo. "Jaz sem potem poklicala te osebe – ne njo, ali so dejansko dogovorjeni, da bi ji jaz lahko to odobrila. Povedal so mi, da se ni dogovorila z nikomer," je dejala glavna inšpektorica.

Uslužbenka je zaprosila še enkrat in se dejansko dogovorila za zamenjavo. "Iz obsega dela, ki ga opravlja, je bilo jasno, da je v popolnosti, v tistem njenem večjem delu, ta oseba ne more nadomeščati, zato sem zavrnila," se brani njena nadrejena.

Tretjič pa je zaprosila za dopust zaradi pogreba bližnjega. A datum je naključno padel prav na dan, ko je uslužbenka želela koristiti dopust. "Je zaprosila točno ta dan za potrebe odhoda na pogreb. Torej zahteva je prišla k meni 10. oktobra ali 11. oktobra. Tam nekje, v bistvu pogreb pa naj bi bil 3. al 4. novembra. To se točno ne spomnim," pravi Petan Mikolavčičeva.

Toda, uslužbenka je za dopust zaradi pogreba zaprosila 30. oktobra. Na koncu pa ji je druga uslužbenka poldnevni dopust odobrila. O tem kaj je res in kaj ne pa bo na koncu odločalo sodišče.